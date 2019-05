Lustig, počasni građanin Grada Zagreba: Jako sam dirnut

"Jako sam dirnut", poručio je u petak istaknuti filmski producent i dvostruki oskarovac Branko Lustig koji je na svečanoj sjednici zagrebačke Gradske skupštine u povodu Dana Grada Zagreba, 31. svibnja, proglašen počasnim građaninom Zagreba.

"Jako me je dirnula ova pažnja i toliko vas na okupu, nisam očekivao, to je više nego filmskih radnika. Jako sam dirnut i ne mogu vam izraziti što osjećam prema gradu Zagrebu, prema ovoj zajednici i naročito prema gospodinu Milanu Bandiću, jer uvijek osjećam da je on, ne kao gradonačelnik nego kao prijatelja koji će učiniti sve za mene i u najtežim trenucima i onda kad mi je lijepo", kazao je Branko Lustig novinarima nakon što mu je na svečanoj sjednici zagrebačke Gradske skupštine uručena Povelja počasnog građanina Grada Zagreba.

"Mogu samo reći hvala što ste došli i hvala vam puno što ćete objaviti ove slike. Slike nisu baš najbolje, ja nisam baš najbolji, nisam baš fotogeničan, ali nisam američki glumac. Ali nadam se da ću do kraja života još imati prilike da budem s nekim od najpoznatijih glumaca i nadam se da ću dovesti ovamo u Zagreb i neke glumce i da ćemo nastaviti onu našu potragu za motivima po starom gradu i pokazati svijetu ovaj grad koji je stvarno jedan od najljepših u Europi. Ja sam prošao sve gradove i nigdje nisam tako lijepo doživio neki grad, neku arhitekturu kao u Zagrebu", istaknuo je Lustig.

Kazao je kako je uvijek imao želju da u svom životu još snimi film "Grička vještica" ali "nekako ne može da se skupe pare".

"Na žalost, pare su najvažnije. Kad sam počeo rad na filmu nisam vjerovao u to, ali sada znam - bez para nema ništa. Hvala vam još jedanput", poručio je Branko Lustig.

Kad je davao izjavu novinarima Branko Lustig bio je u društvu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Na traženje novinara da im i on da izjavu, gradonačelnik Bandić je odgovorio: "Poslije Lustiga ja ne govorim. Poslije Lustiga ni slučajno".

Na svečanoj sjednici zagrebačke Gradske skupštine održane u povodu Dana grada Zagreba, 31. svibnja je počasnom građaninu Grada Zagreba Branku Lustigu uručena Povelja. Istaknuti filmski producent i dvostruki oskarovac Branko Lustig proglašen je počasnim građaninom Zagreba za izniman doprinos promicanju vrijednosti demokratskog društva, filmske umjetnosti i kulture razumijevanja među različitima, čime je trajno zadužio Hrvatsku i Grad Zagreb.

“Moj broj je A3317. Dalek je put od Auschwitza do ove pozornice. Umirući su mi ostavili u amanet da - ako preživim - pričam kako je bilo” - riječi su to istaknutog hrvatskog producenta i dvostrukog oskarovca Branka Lustiga nakon što je kao najbolji producent nagrađen filmskom nagradom Oscar 1993. godine za film Schindlerova lista.

Branko Lustig rodio se u Osijeku 1932. godine. Zbog židovskog podrijetla bio je tijekom Drugog svjetskog rata zatočenik zloglasnih koncentracijskih logora Auschwitz i BergenBelsen. Većina članova njegove obitelji su nestali u koncentracijskim logorima širom Europe, uključujući njegovu baku koja je ubijena u plinskoj komori i oca koji je ubijen u Čakovcu.

Iako vrlo mlad, uspio je preživjeti strahote logora, a na dan kada je oslobođen imao je samo 30 kilograma. Njegovo iskustvo iz logora ugrađeno je u Schindlerovu listu, film Stevena Spielberga, kojem je pomogao uvjerljivo prikazati mučne scene iz koncentracijskih logora.

Tema: Hrvatska