Lutka Mare završila je u marici: 'Rastavili su me i ispitivali tri sata, ali ne mislim se žaliti!'

Od potpune anonimke do slave, i to doslovno preko noći. Maria Manfrin (26) od nepoznate je postala javna osoba, i to ne samo u Hrvatskoj.

Kako i ne bi kad je lutku Mariju u subotu privela policija?! Polegli su je na stražnje sjedalo i odvezli u postaju, gdje je provela tri sata. Puštena je, ali vijest da je lutka završila u policijskoj postaji već je obišla svijet.

Stajala je kao eksponat u parkiću kod Gospe od Zdravlja kao najava skorašnje izložbe, no lokalni župnik utvrdio je da vrijeđa moralni osjećaj vjernika, pa ju je prijavio. Policija je došla i odvezla Mariju na kriminalističku obradu.

'Ne mislim se žaliti'

Lutka se na postupanje organa reda, saznajemo, ne misli žaliti, iako je bilo poprilično stresno. Naime, Mare, kako je svi zovu, nema ni jedan prekršaj, čak ni onaj za parkiranje. Kako je postala instant zvijezda, ne zna ni sama. Već je dogovorila nastupe, o njoj se rade izložbe, daje intervjue, ni sanjala nije kakav zvjezdani potencijal ima.

Od anonimke je postala “lutka s naslovne strane”, i ne taji da joj treba lova.

- Zovem se Maria, ali me svi u kvartu zovu Mare. Cijeli život živim u Kampu Kaštelu, pet metara od Perivoja slave, koji svi zovu parkić kod Gospe od Zdravlja. Tu sam išla u vrtić, osnovnu školu sam završila u Petra, kako svi zovu jedinu školu na Poluotoku. Kako sam prolazila s tri, nisam uspjela upisati se u gimnaziju, ali sam odlučila biti trgovkinja i radim već osam godina u trgovini mješovite robe. Slažem police, nosim kašete s pivom, prodajem kruh i krafne - u dahu je rekla djevojka te dodala:

- Život u Zadru je skup. U dvosobnom stanu žive moj otac, majka i moj ljubimac, maltezerica Rihanna. Zato radim sezonski vikendom u slastičarnici i prodajem sladoled.

Nekako mislim da je to moj dosad najveći životni uspjeh, ali odlazak iz stana u parkić sve je promijenio. Je li to bila sudbina ili neka druga sila, ne znam, ali obistinilo se ono čemu sam se potajno nadala. Postala sam slavna, a nemam slavne roditelje i nitko mi nije pomogao, osim policije, i na tom sam im beskrajno zahvalna.

Svi je pozdravljaju

Dok sjedi na kavi, vitku curu manekenskih proporcija svi pozdravljaju. Ona im ljubazno odvraća. Mnogi je pitaju za fotografiranje. Nakon što se pogleda u mini ogledalu, spremna je za još jedan selfie. Stranci su oduševljeni.

- Sve se dogodilo u subotu u 10.45. Kao i svake subote, čekala sam svog dečka Franu, koji mi je javio da kreće po mene iz Briševa. Stajala sam ispred crkve i čekala, u parku su svi pili kavu, a da im ne smetam, bila sam na ulazu jer je tu najlakše ući automobilom. Umjesto Franina Audija, vidjela sam policijsku Škodu. Uljudno sam i njih pozdravila, a oni su mi se predstavili. Objasnili su mi da sam prijavljena jer sam vrijeđala religijske osjećaje. Nije sporno da je bila Velika subota, ali baš svaku subotu svi Zadrani piju kavu, tako da mi nije bilo jasno što sam točno loše napravila. Iako sam ih zamolila da mi je silno neugodno imati posla s policijom, a sve su gledali susjedi, kad saznaju otac i majka, jako će se naljutiti, no oni baš nisu imali razumijevanja.. Doslovno su me rastavili i morala sam se voziti u policijskom automobilu na zadnjem sjedištu. Napominjem da nisam pružala otpor. Dečko Frane, kad se konačno probio kroz prometni kaos, nije me našao na dogovorenome mjestu, a moj mobitel bio je isključen. Poludio je od brige i ljubomore. Prvo je pomislio da sam otišla s Ninom, za kojeg zna da mi je bio simpatija u vrtiću, ali su susjedi spasili stvar jer su mu rekli da me policija odvela. Frani je laknulo. Prevaru mi ne bi oprostio.

No znate li tko je sumnjivac koji vam je omogućio privođenje zbog kojeg ste i postali tako slavni i traženi?

- Kolaju zli tračevi da me župnik prijavio policiji da sam neprikladna, ali u to mi je nekako još teško povjerovati. U policijskoj postaji provela sam tri sata, sa šest službenih osoba u uredu. Bili su vrlo ljubazni, a na kraju, kad se ustanovilo da nisam prekršila nijedan zakon, ni svjetovni ni kanonski, otpratili su me do automobila i rekli da su pogriješili te da ne zamjerim. Ma što da zamjerim? Izašla sam u svim medijima i postala sam slavna. I to za nula kuna, i bez ikakve forme i sadržaja. Živim svoj san, ali doslovno.

'Za mene je ovo slava'

Što je za vas slava?

Upravo ovo što se dogodilo. Da ljudi znaju za mene, a ja ne radim ništa posebno. Zapravo, bilo bi idealno da ne radim uopće, to ću još prespavati i vidjeti se s Franom, ali svakako u dućan se više ne vraćam. Svi influenceri žive od objava na društvenim mrežama, pa zašto ne bih i ja? Moji roditelji cijeli život rade, otac na ribarnici, majka čisti ulaze u zgradu, a ljeti apartmane, i od svega nemaju ništa, tako da sam shvatila odavno kako se rad ne isplati.

Imate li nekih konkretnih planova?

Sve se konačno slaže u moju korist, da ne radim ama baš ništa. Ne mislim raditi performanse, nisam ja onaj Mrle iz Leta 3, a još manje Siniša Labrović. Više sam tip za klape. Htjela bih glumiti u nekom spotu, a ako bi tema bila prelijepa žena i ljubav, mislim da bih se tu dobro snašla. Voljela bih reklamirati te salone za uljepšavanje, ali da ne moram baš previše se truditi.

