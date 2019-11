Mačak Hugo: Kažu da cipelama vrijeđa kralja, a on ima svoj đir

Hugo Mattheus de Jonge (42) član je CDA, nizozemske kršćanske stranke. Trenutačno je prvi zamjenik premijera te je ujedno i ministar zdravstva i sporta. Na skupu članica Europske pučke stranke u zagrebačkoj Areni njegove ekstravagantne cipele od krokodilske kože privukle su pozornost irskog premijera Lea Vadarkara koji ga je fotografirao i objavio sliku na Twitteru.

⁦@hugodejonge⁩ (Vice Premier of the #Netherlands) has some jazzy shoes #EPPZagreb pic.twitter.com/lhHX0vJEuC