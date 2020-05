Mačke iz Uljanika moraju van, a za njihov spas fali novca...

Bivše se pulsko brodogradilište Uljanik čisti, a mačke koje su u krugu posrnulog brodogradilišta živjele desetljećima, moraju van. Potrebno je za njih naći sigurno rješenje da prilikom čišćenja i odvoženje materijala ne nastradaju.

Pulska udruga Fido brine se o tim macama, uz podršku i pomoć Zagrepčanke Vlatke Medvedec koja se putem društvenih mreža uključila u spašavanje maca, ali i vodi brigu oko njihove sterilizacije.

- Mace moraju iz Uljanika da ne nastradaju prilikom slaganja i transporta raznih materijala iz Uljanika a jako puno malih maca je posakrivano u raznoraznim rupama, pod daskama... Pa se bojimo da ne nastradaju. Točan broj maca se ne zna, ali se procjenjuje da ih je ostalo četrdesetak koje se moraju sterilizirati i kastrirati. Hranim ih jedanput dnevno a postaje sve teže snaći se za njihovu hranu. Grad Pula je sklopio ugovor s Veterinarskom ambulantom Andar i ove godine je već ispunjena kvota u veljači,te je sterilizirano 150 mačaka,što je financirano iz gradskog proračuna - kazala je Dijana Bekić, predsjednica udruge Fido.

Zagrepčanka Vlatka Medvedec čim je vidjela na društvenim mrežama da mace trebaju pomoć, nesebično se uključila u akciju spašavanja.

- Budući da je broj mačaka velik, velik će biti i račun. Opet smo kao ljudi u Hrvatskoj pokazali i dokazali koliko smo veliki. Ovom pričom smo se opet ujedinili, kao i toliko puta prije i što ćemo i u budućnosti kada će se skupljati pomoć za nekoga, bilo ljude bilo životinje. Javili su mi se ljudi iz Pule, a puno prijatelja i poznanika iz Zagreba mi pomaže (pogotovo iz grupe Mačke i mačori zagrebačkih ulica, što je grupa građana koje pomažu uličnim macama). Akcija se proširila i do Splita gdje se uključila i jedna djevojka pa se akcija širi društvenim mrežama. Ljudi me pitaju, zašto se iz Zagreba vodi skupljanje za mace u Puli?! Zato, jer je to trebalo, i ja sam odlučila pomoći barem tako. Nema veze gdje smo, ionako nas je korona naučila da se puno stvari može drugačije - kazala je.

Dodala je da su oni koji su odvojili od sebe, smanjenih plaća, plaća koje kasne, pokazali veliko srce u akciji za pulske mace Uljanika.

- Gladne mace ne znaju da je korona, znaju samo da je do jučer bila tu ruka na koju su navikli da ih hrani a sad je nema. Radnika nema više pa se snalazimo kako znamo i umijemo - rekla je.

Kaže i da trenutno plan spašavanja tih maca uključuje sterilizaciju i kastraciju i da ih se uzme na oporavak u kućicu za njih, koja se priprema od strane Udruge Fido.

- Procijenjeni iznos koji želimo skupiti je otprilike 24.000,00 kuna za kastracije i molimo za pomoć dobre ljude. Udruga Fido se obvezala uhvatiti mace i odvesti ih na kastraciju a sva administracija oko financijskog dijela, prikupljanja i evidentiranja donacija, plaćanja i evidentranja računa i će se raditi iz Zagreba. Kućica sa ograđenim dvorištem se završava i potrebno je još nešto građevinskog materijala da bi se završila da o mace imaju svoj topli kutak”rekla je Zagrepčanka na kraju. Svi koji žele pomoći mogu to učiniti uplatom “Mačkarice za Uljanik".

Više informacija nađite u Facebook grupi na OVOM LINKU.

Vlatka Medvedec, Zagreb

IBAN : HR8223400093206122390 (PBZ)

Za uplate iz inozemstva:

SWIFT code:PBZGHR2X

Model : 00 ili 99

Poziv na broj : može datum uplate

Opis plaćanja: Donacija za kastracije maca Uljanika

Tema: Hrvatska