Macolina velika fešta: Svojim medvjedima izvadio osobne

Mrki i Brundo ostali su siročići te su ih lovci donijeli Macoli kako bi ih spasio - od mrvica su narasli u mrge od 350 kilograma, a Macola je konačno dobio sve potrebne dozvole za svoj zoološki vrt

<p>Mrki! Brundo!, zaderao se <strong>Željko Orešković Macola</strong> i dozvao svoje smeđe medvjede u vruće nedjeljno popodne.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Macola sa svojim medvjedima</strong></p><p>Dvije smeđe krznene lopte, koje su se do tada lijeno izležavale u svojoj nastambi sad službenog zoološkog vrta u Korenici, spremno su ustali i dotrčali do ograde svojeg ljudskog tate.</p><p>Naime, prije 14 godina Mrki i Brundo ostali su siročići te su ih lovci donijeli Macoli kako bi ih spasio. </p><p>Doslovno ih je othranio na bočici. Od mrvica su narasli u mrge od 350 kilograma. Jučer im je prvo bacio naranče, koje obožavaju. No da nisu divlji, pokazala su i braća, koja su prvo te narančaste lopte ogulili kako bi došli do slatke i sočne unutrašnjosti. </p><p>Dok je svojim mezimcima davao poslastice, Macola je ispričao kako je u čast dobivanja svih dozvola za zoološki vrt organizirao feštu.</p>