Macron poručio da Europa mora biti neovisna u vlastitoj obrani

<p>Francuski predsjednik <strong>Emmanuel Macron</strong> kritizirao je Vijeće sigurnosti i pozvao europske nacije da suvereno preuzmu odgovornost za vlastitu obranu kako to čine SAD i Kina, u intervju za časopis Grand Continent, prenose agencije u ponedjeljak.</p><p>- Moram reći da Vijeće sigurnosti više ne donosi korisne odluke - rekao je Macron, prenosi agencija dpa.</p><p>Francuska je jedna od pet stalnih članica Vijeća sigurnosti uz Sjedinjene Države, Kinu, Rusiju i Veliku Britaniju i svaka od njih raspolaže pravom veta. SAD tradicionalno blokira rezolucije kritične prema Izraelu, a Rusija je, između ostalog, spriječila donošenje sankcija Siriji.</p><p>Europa mora biti neovisnija u vlastitoj obrani, rekao je Macron u intervjuu.</p><p>- Sjedinjene Države poštovat će nas kao saveznike ako i mi sami sebe shvatimo ozbiljno te ako budemo suvereni u vlastitoj obrani - rekao je.</p><h2>Autonomna obrana</h2><p>Odbacio je komentare njemačke ministrice obrane <strong> Annegret Kramp-Karrenbauer</strong> koja je za Politico 2. studenoga rekla da Europa mora ostati ovisna o američkoj vojnoj zaštiti u bliskoj budućnosti, piše Reuters. </p><p>- Potpuno se ne slažem s tim mišljenjem njemačke ministrice obrane - rekao je Macron te izrazio uvjerenje da njemačka kancelarka <strong>Angela Merkel</strong> dijeli njegovo mišljenje.</p><p>- Moramo nastaviti graditi našu vlastitu autonomiju kako to čine SAD i Kina svaka za sebe. </p><p>Macron je lani izazvao mjesece rasprave kada je za NATO rekao da je "klinički mrtav" zbog pomanjkanja suradnje između SAD-a i ostatka saveza.</p><p>Prema izvorima iz francuske vlade, Macron treba u ponedjeljak primiti američkog državnog tajnika <strong>Mikea Pompea</strong>, ali diskretno, bez prisustva medija koji neće nazočiti ni sastanku Pompea i njegova francuskog kolege <strong>Jean-Yvesa Le Driana</strong>.</p><p>Pariz je rekao da je primio Pompea na njegov zahtjev i transparentno prema suradnicima <strong>Joea Bidena</strong>. Macron je bio među prvima koji je čestitao demokratu Bidenu na izbornoj pobjedi koju <strong>Donald Trump</strong> odbija prihvatiti.</p><h2>Kritike anglosaksonskim medijima</h2><p>U intervjuu za The New York Times Macron se požalio i na pisanje pojedinih medija na engleskom jeziku o nedavnim džihadističkim napadima na Francusku optuživši ih da "daju legitimnost nasilju" svojim nerazumijevanjem francuskog konteksta. </p><p>- Kada je prije pet godina Francuska bila napadnuta, sve nacije svijeta bile su uz nas - rekao je Macron.</p><p>- A kada vidim u tom kontekstu da brojni dnevni listovi za koje sam mislio da dijele naše vrijednosti, pišu o zemlji koja je dijete prosvjetiteljstva i Francuske revolucije opravdavajući nasilje, kažu da je srž problema u tome što je Francuska rasistička i islamofobna zemlje, e onda kažem: poljuljani su temelji. </p><p>Radikalni islamist 16. listopada odrubio je glavu francuskom učitelju blizu Pariza koji je djeci u sklopu poduke o slobodi govora pokazao karikature proroka Muhameda, a nešto poslije u listopadu troje ljudi je ubijeno u napadu nožem u crkvi u Nici.</p><p>Macron je zbog toga najavio snažniji obračun sa svim vidovima radikalnog islamizma te je branio slobodu govora na što su održani masovni prosvjedi u muslimanskim zemljama i počeo je bojkot francuskih proizvoda.</p>