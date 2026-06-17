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MEĐUNARODNI SKANDAL

Mađari pokrenuli istragu zbog zaplijene ukrajinskog zlata...

Piše HINA,
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Mađari pokrenuli istragu zbog zaplijene ukrajinskog zlata...
Foto: Bernadett Szabo

U fokusu je slučaj u kojem je prethodna vlada privremeno zaplijenila 82 milijuna dolara u gotovini i zlatu, dok nova vlast traži odgovornost sigurnosnih i poreznih službi.

Mađarska je pokrenula internu istragu svoje porezne uprave, protuterorističkih snaga i drugih agencija uključenih u slučaj "zlatnog konvoja", odnosno zapljenu ukrajinskog novca i zlata pod prethodnom vladom. Sedam Ukrajinaca koji su prevozili 82 milijuna dolara u gotovini i zlatu u dva oklopna vozila nakratko su bili pritvoreni u ožujku zbog sumnje na pranje novca, u vrijeme kada je vlada Viktora Orbana, saveznika Rusije, bila u sukobu s Kijevom. Ukrajinska Oschadbank izjavila je da su njezini zaposlenici bili uključeni u rutinsku operaciju kakvu je provodila tjedno od ruske invazije na Ukrajinu. U objavi na Facebooku u srijedu, premijer Peter Magyar, uvjerljivi pobjednik na travanjskim izborima, rekao je da se glavni državni odvjetnik "mora bez odgode pozabaviti tim pitanjem".

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Orban je skepticizam prema podršci Ukrajini u ratu s Rusijom učinio središnjim pitanjem svoje kampanje i stavio je veto na nove sankcije Europske unije Moskvi, kao i na zajam za Kijev.

Mađarska je vratila gotovinu i zlato Ukrajini nekoliko dana prije Magyarove inauguracije.

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