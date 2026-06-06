Novi mađarski premijer Péter Magyar ograničio je priljev radnika migranata iz nečlanica EU-a vladinom uredbom objavljenom u subotu, ispunivši obećanje dano biračima u predizbornoj kampanji
pooštrava politiku
Mađarski premijer povukao prvi potez: Ograničio zapošljavanje migranata, stižu stroža pravila
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U Mađarskoj radi oko 90.000 ljudi iz zemalja koje nisu članice EU-a, što čini oko dva posto radne snage. Većina ih je zaposlena u industriji izrade baterija i automobilskoj industriji, u građevinarstvu, sezonskim poslovima u poljoprivredi i u dostavnim službama. Većina ih je s Filipina, iz Ukrajine, Kine, Vijetnama i Indije.
Magyar je mjeru opravdao time da treba zaposliti više Mađara i spriječiti da tvrtke zapošljavanjem stranaca smanjuju plaće.
Po podacima industrijskih i udruga poslodavaca, u brojnim sektorima u Mađarskoj evidentan je manjak radne snage.
Novom je uredbom propisano da postojeće boravišne dozvole ostaju važeće do isteka i ne precizira se mogu li se produljiti.
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