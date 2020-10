Mađari za obnovu domova daju obiteljima do 10.000 dolara

<p>Mađarska vlada će obiteljima dati do tri milijuna forinti, gotovo 10.000 američkih dolara za obnovu domova, najavila je ministrica za obiteljm, što je posljednja u nizu mjera za poticanje gospodarskog oporavka od pandemije koronavirusa.</p><p>Zdravstvena kriza i oporavak koji je sporiji od očekivanog mogli bi se pokazati kao najveća prijetnja desetljetnoj vladavini premijera Viktora Orbana koji se priprema za parlamentarne izbore u prvoj polovici 2022.</p><p>Prije tjedan dana Orban je objavio i da će ponovo za pet posto smanjiti PDV na stanogradnju sve do kraja 2022., smatrajući da je važno poduprijeti građevinski sektor. </p><p>"Obitelji s najmanje jednim djetetom će moći zatražiti polovicu troškova obnove, do tri milijuna forinti", kazala je ministrica za obitelj Katalin Novak.</p><p>Mađarska, čiji je PDV od 27 posto najveći u Europi, primjenjivala je od 2016. do kraja prošle godine PDV od pet posto na projekte stanogradnje, što je izazvalo stambeni procvat i posljedično potaknulo gospodarski rast na četiri do pet posto.</p><p>Ekonomist Peter Virovacz smatra da bi proračunski manjak mogao sljedeće godine doseći oko četiri posto BDP-a. Cilj vlade je bio da to bude do 2,9 posto u proračunu za 2021.</p><p>"Ova mjera je odraz vladine politike potpore obiteljima i građevini, no samo takvi potezi teško da mogu obrnuti gospodarski šok uzrokovan pandemijom", rekao je Virivacz</p>