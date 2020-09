Na granicama svatko ima svoja pravila: Evo što vam treba za ulazak u europske zemlje

Zbog različitih 'pravila' na granicama, Njemačka želi uskladiti ograničenja u EU te tražiti ujednačeniji pristup svih država EU-a, kako bi se očuvao integritet šengenskog prostora

<p>Od 1. rujna Mađarska je zatvorila svoje granice kako bi spriječila širenje korona virusa, što znači da Hrvati u tu zemlju mogu ući preko pret graničnih prijelaza - Uboševica-Udvar, Terezino Polje-Barcs (samo za građane iz Hrvatske i Mađarske), Baranjsko Petrovo Selo-Beremend, Donji Miholjac-Dravaszabolcs i Goričan-Leteneye. To predstavlja veliki problem za brojne radnike, piše <strong><a href="https://www.glas-slavonije.hr/441672/1/Pravila-na-granicama-sve-sarolikija-EU-trazi-rjesenja-kako-bi-sacuvao-Schengen">Glas Slavonije. </a></strong></p><p>Preko granice ne mogu prijeći oni koji nisu državljani ili pak ne žive u Mađarskoj. Nakon razgovora s češkim premijerom Andrejom Babišem, mađarski premijer Viktor Orban dopustio je češkim turistima koji su već rezervirali ljetovanje u Mađarskoj u rujnu da uđu u zemlju, a iznimku je zatim proširio na Poljsku i Slovačku. </p><p>Svejedno, oni koji ulaze u zemlju moraju predočiti negativan test na korona virus koji nije stariji od pet dana. </p><p>- Došli smo iz Njemačke prošli tjedan i trebamo se vratiti na posao u subotu. Mađarska je zatvorila granice i sada nemamo pojma hoće li nas pustiti da prođemo - rekao je Osječanin za <strong><a href="https://www.glas-slavonije.hr/441672/1/Pravila-na-granicama-sve-sarolikija-EU-trazi-rjesenja-kako-bi-sacuvao-Schengen">Glas Slavonije. </a></strong></p><p><strong>Slovenija</strong></p><p>Ipak, čini se da će Mađarska dopustiti tranzitni prijevoz i prolazak građanima EU. Trenutno za hrvatske državljane ne postoji obveza samoizolacije bez obzira na to iz koje se zemlje vraćaju. Drugačija je situacija u Sloveniji koja je stavila Hrvatsku na crvenu listu što znači da hrvatski državljani moraju nakon ulaska u Sloveniji u dvotjednu karantenu. </p><p><strong>Austrija </strong></p><p>Što se tiče Austrije, od 17. kolovoza stupila je na snagu mjera prema kojoj svi građani koji ulaze u Austriju iz Hrvatske moraju imati negativan test na koronavirus koji nije stariji od 72 sata ili u sljedećih 48 sati moraju obaviti test. Kroz tu zemlju slobodan je tranzit. </p><p><strong>Srbija</strong></p><p>Državljani Hrvatske, Bugarske, Rumunjske i Sjeverne Makedonije moraju od 15. kolovoza za ulazak u Srbiju imati negativan test na korona virus koji nije stariji od 48 sati. Građani Srbije pri ulasku u Srbiju ne moraju imati test.</p><p><strong>Njemačka </strong></p><p>Za Hrvate koji se vraćaju u Njemačku nema nikakvih ograničenja, no test je obavezan za one koji su bili u dvije hrvatske županije koje se nalaze na crvenoj listi - Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj, a vrijeme do testa provode u samoizolaciji.</p><p><strong>BiH</strong><br/> <br/> Granice BiH otvorene su za državljane Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Od 16. srpnja građani EU-a mogu ući uz predočenje negativnog nalaza testa na koronavirus koji nije stariji od 72 sata. <br/> <br/> </p>