SUSRET U KOPENHAGENU

FOTO Plenković i Orban susreli se nakon razmjene oštrih poruka: Evo kako je prošlo...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
5
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Plenković i Orban susreli su se prije početka summita Europske unije u glavnom gradu Danske. Prvi je to susret nakon što su razmijenjene oštre poruke...

Prvi put nakon razmjenjenih oštrih poruka hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se s mađarskim kolegom Viktorom Orbanom u Kopenhagenu.

EU summit in Copenhagen
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Podsjetimo, okršaj je izazvan optužbama mađarskog ministra vanjskih poslova Pétera Szijjárta da Hrvatska profitira na transportu nafte zbog rata u Ukrajini.

PROZVAO KOLEGU MAĐARA Ministar Šušnjar: 'Mogao bi mađarski ministar Szijjarto doći u Zagreb umjesto u Moskvu'
Ministar Šušnjar: 'Mogao bi mađarski ministar Szijjarto doći u Zagreb umjesto u Moskvu'

Plenković je na to uzvratio i ministru poručio da je bezobrazan, a mađarski šef diplomacije na Facebooku uzvratio tvrdnjom da hrvatska Vlada laže.

Denmark EU summit
Foto: IDA MARIE ODGAARD/REUTERS
EU summit in Copenhagen
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Dvojica premijera kratko su se vidjela i pozdravila uoči početka summita Europske unije. Riječ je o neformalnom samitu na kojem će razgovarati o jačanju obrambenih kapaciteta i o daljnjoj potpori Ukrajini.

