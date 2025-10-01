Plenković i Orban susreli su se prije početka summita Europske unije u glavnom gradu Danske. Prvi je to susret nakon što su razmijenjene oštre poruke...
SUSRET U KOPENHAGENU
FOTO Plenković i Orban susreli se nakon razmjene oštrih poruka: Evo kako je prošlo...
Prvi put nakon razmjenjenih oštrih poruka hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se s mađarskim kolegom Viktorom Orbanom u Kopenhagenu.
Podsjetimo, okršaj je izazvan optužbama mađarskog ministra vanjskih poslova Pétera Szijjárta da Hrvatska profitira na transportu nafte zbog rata u Ukrajini.
Plenković je na to uzvratio i ministru poručio da je bezobrazan, a mađarski šef diplomacije na Facebooku uzvratio tvrdnjom da hrvatska Vlada laže.
Dvojica premijera kratko su se vidjela i pozdravila uoči početka summita Europske unije. Riječ je o neformalnom samitu na kojem će razgovarati o jačanju obrambenih kapaciteta i o daljnjoj potpori Ukrajini.
