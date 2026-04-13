Mađarski mediji: 'Povijesni trenutak! Orbanov poraz kraj je jedne ere i nada u promjene'

Parlamentarni izbori u Mađarskoj donijeli su povijesni preokret – nakon šesnaest godina na vlasti, Viktor Orbán i njegova stranka Fidesz doživjeli su težak poraz. Uvjerljivu pobjedu odnijela je nova politička snaga, stranka TISZA (Poštovanje i sloboda) na čelu s Péterom Magyarom. Ovaj politički potres duboko se odrazio i na mađarsku medijsku scenu, koja je o ključnom događaju izvijestila iz potpuno suprotstavljenih perspektiva, oslikavajući duboku polarizaciju u zemlji.

Kraj jedne ere i nada u promjene

Neovisni mediji u Mađarskoj, koji su godinama djelovali pod pritiskom, izvijestili su o pobjedi Pétera Magyara kao o povijesnom trenutku i kraju jedne ere. Portali poput Telex.hu i 444.hu fokusirali su se na ogroman odaziv birača, koji je dosegao rekordnih gotovo 80 posto, što su protumačili kao jasan znak želje za promjenama. Naglašavali su da je visoka izlaznost, posebice u Budimpešti, pridonijela uvjerljivoj pobjedi stranke TISZA, koja je prema preliminarnim rezultatima osvojila dvotrećinsku većinu sa 138 od 199 mjesta u parlamentu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Magyar: Oslobodili smo Mađarsku od Orbanovog režima

Analitičari i novinari ovih medija isticali su da je Magyar, bivši insajder Fidesza, uspio razbiti dugogodišnju apatiju birača i ponuditi alternativu. Njegova kampanja, usmjerena na borbu protiv korupcije, stagnirajuće gospodarstvo i probleme u zdravstvu, odjeknula je među širokim slojevima društva. U svojim izvještajima, neovisni mediji nisu skrivali euforiju s budimpeštanskih ulica, gdje su deseci tisuća ljudi slavili uz pjesmu "We Are the Champions" i uzvike "Rusi, idite kući!", skandiranje koje nije viđeno još od antikomunističke revolucije 1989. godine.

Foto: Lisi Niesner

Od urota do suzdržanosti

S druge strane, mediji pod kontrolom vlade i Fideszu bliskih poslovnih krugova, koji čine oko 80 posto mađarskog medijskog tržišta, vodili su snažnu negativnu kampanju protiv Pétera Magyara. Orbán je optuživao opoziciju za urotu s inozemnim obavještajnim službama, a provladini mediji širili su narativ o "vanjskim neprijateljima" i opasnostima koje prijete Mađarskoj. Orbán je uoči izbora naglašavao da samo njegova stranka može spriječiti uvlačenje Mađarske u rat u Ukrajini, prikazujući ukrajinskog predsjednika Zelenskog kao "opasnog kriminalca".

Nakon objave rezultata, ton ovih medija drastično se promijenio. Izvještavanje je postalo znatno suzdržanije, a fokus je stavljen na Orbánovo priznanje poraza i njegovu izjavu da će Fidesz nastaviti služiti Mađarskoj iz oporbe. Iako su morali izvijestiti o pobjedi stranke TISZA, dublje analize izbornog poraza i uzroka pada potpore Fideszu uglavnom su izostale. Tabloid *Blikk*, koji je u vlasništvu pro-Orbánove medijske grupe, u početku se fokusirao na dijelove prebrojavanja koji su išli u korist Fidesza, no na kraju je i on morao objaviti vijest o pobjedi oporbe.

Foto: Bernadett Szabo

Orbán priznao poraz, Magyar najavio povratak Europi

U izbornoj noći, Viktor Orbán se obratio svojim pristašama, priznavši kako je rezultat "bolan za nas, ali jasan". Ubrzo nakon toga, telefonski je čestitao pobjedniku. Istovremeno, na obali Dunava, Péter Magyar je pred desecima tisuća razdraganih pristaša proglasio pobjedu.

​- Zajedno smo zamijenili Orbánov režim, zajedno smo oslobodili Mađarsku. Vratili smo našu zemlju - poručio je Magyar, obećavši da će Mađarsku vratiti u okrilje Europske unije i NATO-a.

Njegovu pobjedu pozdravili su brojni europski i svjetski čelnici, od Ursule von der Leyen koja je poručila da je "Mađarska izabrala Europu", do bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame koji je trijumf oporbe nazvao "pobjedom za demokraciju, ne samo u Europi nego diljem svijeta".

*Uz korištenje AI-ja