Madjerova kći u listopadu je zaposlena u Gradskoj upravi

Jedna od kćeri Mladena Madjera koji je iz HSS-a prešao u klub Milana Bandića, zaposlena u Gradskoj upravi Zagreba i to u listopadu 2018, javlja N1 Televizija.

"Tajana Šimunić raspoređena je, na neodređeno vrijeme, s danom 1.10.2018., na radno mjesto viši stručni suradnik za Centralni registar ljudskih resursa Grada (II. kategorija, potkategorija viši stručni suradnik, klasifikacijski rang 6.). Tajana Šimunić primljena je u službu u gradska upravna tijela temeljem natječaja koji je raspisala pročelnica Stručne službe gradonačelnika. Predmetni natječaj bio je objavljen u Narodnim novinama broj 29 od 28.3.2018., te na službenoj stranici Grada Zagreba, www.zagreb.hr.", stoji u odgovoru N1 televiziji.

Stojak (HNS): Prelazak Madjera Bandiću treba istražiti do kraja

Zastupnik HNS-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i predsjednik Središnjeg odbora HNS-a Tomislav Stojak u petak je, vezano za prelazak HSS-ovog saborskog zastupnika Mladena Madjera u saborski klub Milana Bandića i Uskokove potvrde da o tome provode izvide istaknuo da se radi o osobnim interesima te poručio da cijeli slučaj treba istražiti do kraja.

Uskok je u petak novinarima potvrdio da provodi izvide o Madjerovu prelasku u Bandićev saborski klub, što im je još prošlog tjedna najavio i predsjednik HSS-a Krešo Beljak navodeći da se radi o političkoj korupciji. Prema neslužbenim navodima Madjerova kćer dobila je stalni posao u Gradskoj upravi, a njemu je ponuđen novac.

"Svaki dan zapravo netko novi prijeđe k Milanu Bandiću iz raznih stranaka, iz raznih političkih opcija. To nije dobro. Dakle, radi se o osobnim interesima, a ne nekakvim političkim pogledima. Bilo bi mudro da zbilja tijela koja to istražuju da istraže to do kraja, ukoliko postoji bilo kakva sumnja na moguću umiješanost nekih trećih ljudi, nuđenja bilo čega, to je nešto što se treba najstrože sankcionirati", rekao je Stojak.

Upitan radi li se o političkoj korupciji, Stojak je kazao da se "može apsolutno smatrati da se radi i o tome" ako ljudi koji nisu podržavali jednu politiku... ipak daju podršku "u zadnjoj sekundi".

Na pitanje zna li da bi Bandiću mogao prijeći još neki novi SDP-ovac Stojak je rekao da mu te informacije što se tiču Sabora apsolutno nisu poznate. Istaknuo je da se u zagrebačkoj Gradskoj skupštini u godinu i pol već dogodilo da je "nekoliko ljudi već iz SDP-a prešlo u Klub Milana Bandića i troje zastupnika iz drugih političkih opcija - HSLS-a, Nezavisne liste i HSS-a. "Dakle, to je nešto što nije dobro, nešto što se treba spriječiti, ukoliko postoje bilo kakva saznanja", rekao je.

Upitan kako objašnjava svoju tvrdnju da sumnja na političku korupciju, a HNS je na državnoj razini u vladajućoj većini s Bandićem, Stojak je rekao da je HNS prije godinu i pol dana donio odluku o ulasku u Vladu s HDZ-om, na svom stranačkom, najvišem tijelu koji zastupa članove stranke iz čitave Hrvatske, dok je "ovo što se danas događa nešto što nema veze s tim".

HNS nikada nije razgovarao o Bandiću kao koalicijskom partneru

"Ovdje se radi o pojedinačnim prelascima pojedinih ljudi pripadnika različitih političkih opcija u Klub Milana Bandića", napomenuo je. Istaknuo je da nikada HNS, na svom Središnjem odboru, nije raspravljao o Bandiću kao koalicijskom partneru.

"I ukoliko će se događati u perspektivi da će bilo tko raditi nekakve moguće rekonstrukcije Vlade, Središnji odbor HNS-a će sigurno znati donijeti pravu odluku. Ja osobno kao član HNS-a i kao predsjednik Središnjeg odbora na nacionalnoj razini nikada neću podržati koaliciju s Milanom Bandićem ni na kojoj razini", poručio je Stojak.

Rekao je da Bandić nije dio Vlade, već je dio saborske većine, za koju smatra da bi je bilo i da je ne podržava Bandić jer "nije sve u rukama, nešto je i u projektima koji su kvalitetni za državu". Dodao je i da od njega kao gradskog zastupnika i predsjednika Središnjeg odbora HNS-a, Bandićev formalni ulazak u Vladu nikada neće dobiti podršku.

Ustvrdio je i da "nije bitno" ima li Bandić 13 ili 20 zastupnika. "Milan Bandić zapravo nema ništa, ima samo svoj mandat koji ne može koristiti u Saboru jer je gradonačelnik Zagreba. Možete smatrati da ste jako jaki ali ta snaga vam vrlo brzo može nestati", rekao je.

Upitan kako komentira što HDZ to očito podržava i kažu da u tim prelascima Bandiću prepoznaju da oporbene stranke ne znaju raditi za Hrvatsku, Stojak je rekao da su to rečenice koje izgovaraju čelnici HDZ-a te da on ne razmišlja njihovom glavom i ne misli tako.

Pritom nije odgovorio hoće li HNS izaći iz Vlade ukoliko Bandić zatraži ulazak u nju, dodajući tek da će on osobno biti protiv ukoliko dođe do takve hipotetske situacije. Ustvrdio je da je krajnji cilj Milana Bandića "spasiti se od vrlo teških optužbi i optužnica koje ga čekaju".