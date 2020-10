Magla smeta u Gorskom kotaru i Lici, većih zastoja zasad nema

<p>Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Gorskom kotaru, Lici i Slavoniji, a na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski, izvijestio je u petak Hrvatski autoklub (HAK).</p><p>Tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama. Kraći zastoji na dionicama gdje traju radovi.</p><p>Od danas do 23. prosinca, između 9 i 11 sati te od 17 i 19 sati u trajanju do 30 minuta zatvarat će se državna cesta DC70- Omiš (DC8)-Naklice-Gata-čvorište Blato n/C (A1)- od tvornice Galeb do raskrižja za Zakučac. Obilazak: DC8 Omiš–Podstrana (Strožanac) te ŽC6142 Podstrana (Strožanac)-Žrnovnica.</p><p>Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.</p><p>U pomorskom prometu nema poteškoća.</p>