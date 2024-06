Maja Đerek pobjedila Puljka na sudu pa dala otkaz: 'Oni su slabići i političke kukavice'

Ne mislim pokorno sjediti, primati plaću i gledati kako HDZ-ova hobotnica i dalje uništava i mešetari gradom. Bilo mi je važno nakon svega obraniti se na Službeničkom sudu, to sam i uspjela. Zabranili su mi da govorim tko koristi gradsku imovinu. Neka su. To neka ide njima i Ivici Puljku na čast. S takvim ljudima ne mislim više primati plaću. Zbog toga dajem otkaz. Mogla bih ovo oduživati i ništa ne raditi, jer pravomoćna presuda će se još čekati, ali to ne mislim. To neka rade oni. Ja plaću više neću primati. S ljudima koji hrane HDZ-ovu hobotnicu ne želim imati nikakve veze. To su ljudi koji su iznevjerili svoje birače. Ja sam imala sedam mjeseci i u tih sedam mjeseci sam napravila malo čudo. Oni nisu napravili ništa u tri godine. Samo su zacementirali HDZ-ovo postupanje, neka tako i nastave, građani će odlučiti na sljedećim izborima. Ali ovdje ne stajem. I dalje ću upozoravati na financijsku štetu koja uništava ovaj grad i građane. Nesporno je da je sve počelo kad sam taknula o određene novčanike, i financijske interese, a kojima se služe i Puljak i Ivošević. Oni su obični slabići i političke kukavice koji ne znaju drukčije – kazala je Maja Đerek, bivša pročelnica Gradskog ureda za imovinu, ureda koji je gradonačelnik Ivica Puljak nedavno rasformirao.

Podsjetimo, gradonačelnik je Đerek uručio otkaz u srpnju 2023. godine navodeći kako je prekoračila ovlasti, odbila izvršiti zadaću, otkrivala tajne podatke te se ponašala nedolično službi koju obavlja. Službenički sud odbacio je većinu argumenata no kaznio je jer je otkrila identitet korisnika gradskog socijalnog stana. Zbog toga je kažnjena novčanom kaznom na vrijeme od 6 mjeseci u mjesečnom iznosu od 20 posto od ukupne plaće.

- Stala sam na žulj mnogima koji su imali financijske interese u ovom gradu kad sam počela otkrivati malverzacije i štetu koju grad trpi. Kad sam došla na mjesto pročelnice brojni podobni su prikazivani i prijavljivani. U samo dva tjedna naplaćeno je milijun kuna preko opomena, a mnogi koji su nezakonito bili u gradskoj imovini su iz nje izašli. Pokazalo se i da su Puljak i Ivošević velike političke kukavice koje su dobile podršku da se obračunaju s HDZ-ovim načinom funkcioniranja i HDZ-ovom hobotnicom. Ne samo da to nisu napravili nego tu hobotnicu hrane i dalje. Ne želi se objaviti registar imovine i korisnika. Oni su tvrdili da sam sve napravila iz političkih ambicija, što nema nikakve veze s istinom – objasnila je Đerek naglašavajući kako se više ne piše o nenaplaćenim potraživanjima, nezakonitim boravcima u gradskoj imovini niti je objavljen registar imovine.

- Tvrdili su da sam se ogriješila o propise, a ova je odluka pokazala da nisam odala tajnu ni tajne podatke, niti sam narušila instituciju gradonačelnika, a niti odbila izvršenje naloga. Najbizarnije je to da me je Puljak doveo baš zato da napravim registar gradske imovine. Kako ću ga napraviti ako se ne zna tko je koristi? - kazala je Maja naglasivši kako se gradski stanovi dobivaju putem javnog natječaja i to su javno dostupni podaci.

- Sud ovom kaznom želi da sve i dalje ostane u mraku. Zašto se ne objavi registar? Puljak je svojedobno objavio da je dug prema Gradu 68 milijuna kuna. Rekao je da će ih kazniti, ali nije. Umjesto toga kaznio je mene – kazala je Đerek spomenuvši i Marijanu Bronzović, njezinu prethodnicu, za koju kaže da joj je pokušala zatajiti oko 120 poslovnih prostora od kojih se mnogi nisu fakturirali te da je sada Bronzović tuži za klevetu. Dodala je i da su joj u vlastitom odjelu skrivali podatke od nje.

- Kristina Nuić Prka, sadašnja voditeljica Odsjeka za ljudske potencijale u Uredu Splita, samo dan nakon što sam smijenjena me nazvala i izvijestila kako će Puljak mijenjati sistematizaciju i ukinuti moje radno mjesto. Dakle, od prvog dana se sve znalo – kaže Đerek.

Puljak je dodajmo, najavio kako će poštovati odluku suda te vratiti Đerek na posao, no čini se da ipak neće morati tražiti radno mjesto na koje će je smjestiti s obzirom da njezino radno mjesto više ne postoji.