Majci Mamićevog poreznika zapalili auto na dan skupštine Dinama. Ostavili su i poruku

Na parkiralištu obiteljske kuće na zagrebačkoj Trnovčici oko 1.50 ujutro izgorio je Volkswagen Golf u vlasništvu Marice Pernar, majke pravomoćno osuđenog poreznika Milana Pernara kojem se sudilo zajedno s braćom Zdravkom i Zoranom Mamićem, te Damirom Vrbanovićem.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na teren su izašli vatrogasci koji su požar, koji se proširio i na stablo čempresa, ugasili. Ozlijeđenih nije bilo, a istraga policije je u tijeku. Znakovito je da je do požara došlo na dan skupštine Dinama, a na kući je osvanula porkua 'Vrati pare'.

Milan Pernar služi kaznu u Turopolju, ali je trenutno na otpustu zbog zdravstvenih tegoba.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Taman sam tad bila već utonula u prvi san kad sam kroz roletne vidjela da nešto sjaji i svijetli. Mislila sam da se sin Milan spustio dolje da ga upali ili što već, da bi najednom čula strašni prasak. Ustala sam prestravljena iz kreveta i vidjela plamen kroz prozor. Zvala sam odmah vatrogasce i otrčala do sina gore, a kod auta su vani već bili i neki susjedi. Sreća, vatrogasci su brzo došli jer su tu blizu nas - ispričala je Marica Pernar za Jutarnji list.

Marica Pernar kaže kako nije primila nikakve prijetnje prije ovog incidenta. Kaže kako je automobil koristio Milan kojem je na šest mjeseci prekinuta kazna zatvora zbog hitne operacije tumora.

- Operiran je, teško se oporavlja, iza njega je šest kemoterapija. Danas je imao niz pregleda za odradit u bolnici. Samo da ozdravi i da bude dobro. Lako za materijalne stvari ako nema zdravlja. A inače je Milan auto zadnji puta vozio jučer oko 11.30 sati kad sam ga zamolila da me odveze samo do tržnice. On se nakon toga odmah vratio doma i otada je auto bio parkiran na tome mjestu gdje je izgorio. Pitala sam Milana jer išta osjetio dok je autom mene jučer vozio, ali kazao je da mu ništa nije bilo čudno niti da je išta lupalo - rekla je Marica Pernar.

Najčitaniji članci