Pao je mrak. U prodavaonici i pekarnici u središtu Bukovlja kraj Slavonskog Broda nije bilo kupaca kad je u nju ušetao maskirani muškarac. Izvadio je pištolj i zatražio od prodavačice da mu iz blagajne da novac.

- Ne znam zbog čega sam tako postupila, u meni se nešto neobjašnjivo pojavilo. Premda je povišenim tonom povikao da mu dam novac, odlučila sam mu se suprotstaviti i rekla sam mu da mu ne dam novac. U biti, počela sam se svađati s njim. Nastojala sam mu vidjeti reakciju u očima, jer su oči jedino što sam na njemu mogla vidjeti - ispričala nam je u dahu prodavačica (46), majka četvero djece.

Ponovio je nekoliko puta da mu da novac, na što bi mu prodavačica rekla: “E, da ne bi”. Da je nastavio i dalje inzistirati možda bi popustila i dala mu novac iz blagajne, no znala je da mu se žuri. Bojao se da netko ne naiđe u trgovinu.

Unatoč tome što je cijev pištolja bila uperena u mene, što mi je prijetio, u meni se javio neki bunt i odlučila sam ići do kraja, ne dati mu novac, opisala je prodavačica pripetavanje s kriminalcem.

Na kraju je vidio kolika je odlučnost u ženi te je pobjegao. Pozvala je potom policiju i vlasnika trgovine.

Nikad joj se ništa slično nije dogodilo

- Vrijeme do dolaska policije bilo mi je najdulje u životu. Počele su mi se redati slike događaja od nekoliko trenutaka prije. Šefu sam jedva ispričala što se dogodilo. Da je razbojnik znao da je pred njim krhka žena, mogao je otići s plijenom - priča nam prodavačica.

U tom trenutku nije ni razmišljala što se može dogoditi niti o novcu mislila, jednostavno joj se, priča nam pod dojmom, javila neka želja da se s njim posvađa.

– Kod ovog poslodavca radim zadnje tri godine. Prije sam radila na više mjesta i nikad nisam bila u ovakvoj situaciji. Dan nakon ovog što se dogodilo polako sam postala svjesna trenutaka u kojima sam bila, tim prije što je u mene bio uperen pištolj - kaže nam žena i dodaje kako tad nije znala radi li se o pravom oružju ili igrački.

Problem je bio i što je u trgovini bila sama te joj nitko nije mogao priteći u pomoć. Znala je samo kako ispred nje stoji mlađi maskirani muškarac. Po glasu bi mu dala između 20 i 25 godina.

- Nisam znala u kakvom je psihičkom stanju, je li lak na okidaču. Puno je nepoznanica na koje dan poslije pokušavam naći odgovor i polako me hvata strah. Moja djeca i suprug su mi velika potpora, vlasnik trgovine dao mi je slobodne dane da dođem k sebi od šoka, a u tome će mi pomoći najviše moji najbliži. Samo znam da ovo ne bih željela da se dogodi ni jednoj mojoj kolegici - priča žena i napominje kako sve one teško zarađuju svoju koricu kruha i ne pada im na pamet ovako zarađivati i plašiti ljude.

Vlasnik trgovine i dalje je pod šokom. Bilo je to očito i dan poslije, kad smo razgovarali s njim o snimci videonadzora postavljenog u trgovini.

– Meni je najbitnije da se nikome nije ništa dogodilo. Mislim da se moja djelatnica nije trebala izlagati riziku i ugrožavati svoj život. Trebala je otvoriti blagajnu i dati mu novac - rekao je vlasnik.

'Sreća da je ovako prošlo'

Djelatnica, koja je zamijenila svoju 46-godišnju kolegicu, priznala nam je da je uplašena i da ne zna kako bi se ona ponašala u takvoj situaciji. Nažalost, prisjetila se slučajeva kad su neke njihove kolegice, pa i u Slavonskom Brodu, tragično završile jer su se oduprle hladnokrvnim kriminalcima.

U Bukovlju i Vranovcima, dva susjedna mjesta, razbojstvo je postalo top tema. Mještani međusobno dijele video i pokušavaju odgonetnuti tko li se mogao zamjeriti njihovoj najdražoj prodavačici. No među neke mještane uvukao se strah zbog pojedinaca koji noću hodaju s oružjem u ruci.

– Sreća je da je ovako prošlo, jer pitanje je što bi bilo da je u prodavaonicu naišao netko od kupaca, pitanje je kako bi razbojnik reagirao. Mislim da je prodavačica bila izuzetno hrabra, posebno što je žena, ne znam kako bih se ja ponašao da netko uperi pištolj u mene – rekao je jedan mještanin Vranovaca.

Kako doznaju 24sata, policija je u srijedu u prijepodnevnim satima privela osumnjičenu osobu koja se dovodi u vezu s pokušajem razbojništva.

– Ne mogu vam u ovom trenutku reći je li osumnjičeni počinitelj razbojstva, to ćemo znati tek nakon što se obavi krim obrada - rekla je Kata Nujić, glasnogovornica PU brodsko-posavske.

Naime, o oružju će ovisiti za što bi razbojnika točno mogli policajci prijaviti državnom odvjetništvu. Za obično razbojništvo prijeti mu između tri i 10 godina zatvora, no ako je pištolj s kojim je išao u pohod bio pravi, ona može rasti i do 12 godina. No s obzirom na to da je odustao, suci to uzimaju u obzir i izriču niže kazne. Sve to vrijedi samo onda ako je ovo jedini slučaj s kojim ga povezuju. Tijekom obrade policajci će provjeriti slaže li se njegov izgled s opisom drugih pljački.