Majka djevojke koju je usmrtio Kamenički: 'Moja kći nije imala šanse da ima svoju obitelj'

On je uzimao emotivnu vezu s mojom kćeri kao olakotnu okolnost, a s druge strane je brže bolje požurio da se oporavi od velike boli za mojom kćeri i da napravi svoju drugu obitelj, rekla je majka poginule djevojke

<p>Nakon presude sutkinje <strong>Irene Kvaternik </strong>koja je <strong>Marina Kameničkog</strong>, mladića koji je u divljoj vožnji usmrtio <strong>Lauru Stelio</strong> i <strong>Nadicu Hoflinger</strong>, proglasila krivim te osudila na kaznu zatvora od samo 4 godine i 6 mjeseci, majka poginule djevojke Laure, <strong>Žana Stelio</strong>, po prvi puta progovorila je za <strong>RTL-ovu <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/potraga/3936364/za-potragu-govori-majka-zrtve-kamenickog-koji-je-s-200-na-sat-izazvao-tragediju-stavio-mi-je-kcer-u-auto-ubio-je-i-vratio-u-lijesu/?utm_source=vijestiFB&utm_medium=post&utm_campaign=organic&utm_content=RTLdanas&fbclid=IwAR0f0cl_RGVvxBxMXaV0gWY7jUlj0e5LgjZH5fgmTWV45qyv9P6I51m_UIA">Potragu</a>. </strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>- On je uzimao emotivnu vezu s mojom kćeri kao olakotnu okolnost, a s druge strane je brže bolje požurio da se oporavi od velike boli za mojom kćeri i da napravi svoju drugu obitelj. Moja kćer nije imala nikakve šanse da ima svoju obitelj, kao što ja nemam nikakve šanse da budem jednog dana baka - kaže <strong>Žana Stelio. </strong></p><p>Kamenički je, podsjetimo, u kolovozu 2018. jurio čak 195 km/h kroz zagrebačku Ilicu, gdje je inače dopuštena brzina svega 50 km/h, izgubio nadzor nad vozilom i udario u Opel gdje je na suvozačevom mjestu sjedila nesretna Nadica koja je na mjestu preminula. Pored Kameničkog sjedila je Laura, ona je od siline udarca ispala iz Mercedesa te je na nju naletio drugi automobil. Nije imala šanse. </p><p>- Tada je napravio masakr. Ubio je moju kćer i još jednu žensku osobu. Drugog čovjeka je napravio invalidom. To je jedan od najbrutalnijih i najžešćih prometnih zločina, možemo reći i prometnim terorizmom u novijoj hrvatskoj povijesti - rekla je Stelio, komentirajući strašnu nesreću te dodala da je Kamenički u svom automobilu imao lažnu kopču (o.pa lažni zaštitni pojas na suvozačevom sjedalu). </p><p>Majka poginule djevojke podjelila je s javnošću i odlomak iz Laurinog eseja, od kojeg se steže grlo. </p><p>- Ja sam mlada, a mladi su tu da mijenjaju svijet i svijest. Mi smo tu da mijenjamo stanje. Budućnost je riječ koja nosi nadu i neizvjesnost. Koračam u budućnost i vjerujem u ispunjenje svih svojih snova - napisala je Laura, no nažalost, ispunjenje njenih snova naglo je prekinula divlja vožnja nesuvislog vozača. </p>