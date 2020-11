Trenuci užasa na Ilici: Kamenički je jurio čak 195 na sat i zabio se u Opel. Poginule su dvije žene

Kobna brzina: Zbog prevelike brzine kretanja Marin Kamenički izgubio je kontrolu nad Mercedesom, udario u rubni kamen, zarotirao se i udario u Opel. Iz njegovog auta ispala je djevojka

<p>Više od dvije godine trebalo je da počne suđenje Marinu Kameničkom (22) za nesreću u kojoj su 23. kolovoza 2018. na zagrebačkoj Ilici poginule <strong>Nadica Hoflinger (64) </strong>i <strong>Laura Stelio (23), </strong>suputnica u njegovu automobilu.</p><p><strong><em>U utorak su ga nepravomoćno osudili na četiri i pol godine zatvora.</em></strong></p><p>Teretili su ga da je u 21.10 sati upravljao Mercedesom C63 AMG, vrijednim 800.000 kuna. Kretao se Ilicom od istoka prema zapadu i to vozeći brzinom od <strong>195 km/h </strong>iako je bio svjestan da je brzina kretanja vozila na toj prometnici ograničena na <strong>50 km/h.</strong></p><p>Kada je došao do Ilice 442, zbog prevelike brzine kretanja je izgubio nadzor nad upravljačem te je udario u rubni kamen, zarotirao se pri čemu je prešao u suprotni smjer.</p><p>Dok se nekontrolirano kretao, svojim je vozilom udario u Opel Astru.</p><p>Na suvozačkom mjestu bila je Nadica. U pokušaju da joj pomognu, dva mladića, koja su se našla na mjestu nesreće, izvukla su je iz auta. </p><p>- Ona je zadobila teške unutarnje ozljede, ali izvana se to nije vidjelo. Nije uopće bilo krvi i izgledala im je u boljem stanju od vozača Astre, kojeg nisu ni pokušali izvući van do dolaska Hitne. Iako ne mijenja ishod, ipak nam je lakše znati da je smrt bila brza i trenutna te da nije patila - suznih očiju ispričala nam je njena kći Tea.</p><p>Pitamo je da li im se javio tko iz obitelji Kameničkog.</p><p>- Zvala je njegova mama, ljudski izrazila saučešće, ali nekako nam se činilo kroz razgovor da pokušava umanjiti njegovu krivnju pa smo jednostavno prekinuli komunikaciju. Svi smo mi sudionici u prometu, imamo i djecu. Svjesni smo da se nesreće događaju i da nitko ne sjeda za volan s namjerom da usmrti nekoga...Ali voziti 195 km/h po Ilici... I to u 20.30 sati kad je još prometno i toliko auta ima... Ne znam što bih rekla - iskreno zaključuje Tea. </p><p>Vozač Astre u nesreći je teško ozlijeđen te je u komi završio u bolnici. Laura Stelio bila je suvozačica u Marinovu Mercedesu. Ispala je iz vozila. Udario ju je Renault Clio koji se kretao južnom stranom kolnika Ilice iz smjera zapada u smjeru istoka.</p><p>Mercedes Marina Kameničkog nastavio se nekontrolirano kretati dok nije udario u drugi Mercedes i zapalio se.</p><p>Kamenički, koji je u prometnoj nesreći koju je skrivio lakše ozlijeđen, u istražnom zatvoru proveo je 35 dana. Od listopada 2018. godine brani se sa slobode.</p>