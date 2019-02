Majka dobila 5 godina za smrt bebe koja se ugušila u kolijevci

Dobro da nisam bio tamo, mislim da bih se srušio, šokirano je govorio otac majke (37), koja je na Županijskom sudu u Zagrebu u četvrtak nepravomoćno osuđena na pet godina zatvora zbog grubog zanemarivanja roditeljskih dužnosti. Prema mišljenju suda, to je dovelo do smrti bebe stare 22 dana u kolijevci. Budući je osuđena na kaznu od pet godina zatvora, odmah nakon objave pravosudni policajci odveli su je u istražni zatvor gdje će čekati pravomoćnost presude.

- Nazvala me nakon presude samo nakratko. Nije mogla pričati od plača. Uništit će i ovo troje djece - jedva susprežući suze govorio je njezin otac. Kako je suđenje bilo zatvoreno za javnost nije poznato kojim se sve dokazima sud vodio u odmjeravanju kazne, no za najteži oblik kaznenog djela povrede djetetovih prava zakonom je zapriječena kazna od tri do 15 godina zatvora.

Podsjetimo, policija je u travnju prije dvije godine uhitila ženu (37) kojoj se ugušilo novorođenče, dok je ona otišla na prijateljičin rođendan. Brat žene tada je ispričao kako beba nije bila sama, već su s njom bili ostali ukućani, djeca te dvoje odraslih, on i njihov otac. Djevojčica je spavala u krevetiću i odjednom su primijetili da malena ne diše. Brat je odmah pozvao majku malene curice te Hitnu i policiju.

Obdukcija, koju je obavio Zavod za sudsku medicinu na zagrebačkoj Šalati, pokazala je da je uzrok smrti bebe stare 22 dana s područja Zagreba gušenje. Kako doznajemo, dijete je u kolijevci bilo u takvom položaju zbog kojeg je došlo do gušenja.

Majku su kazneno prijavili da je od 2014. zanemarivala svoje roditeljske dužnosti u odnosu na sve četvero djece, a sutkinja istrage odredila joj je tada istražni zatvor kako ne bi ponovila kazneno djelo ili pokušala utjecati na svjedoke. U Remetincu je provela dva mjeseca tijekom kojih je, prema riječima članova njezine obitelji, fizički i psihički propadala.

- Ako je istina da je djecu zanemarivala od 2014. godine, kako stoji u kaznenoj prijavi, što su onda sve te godine radile institucije? Što su radili Centar za socijalnu skrb, škola, vrtići i svi ostali koji bi trebali voditi računa o dobrobiti djece - pita se njezin otac.

Naglašava da djeca nisu bila sama nego su bila pod nadzorom.

- Ja sam je otjerao da ide na taj rođendan jer je stalno bila kod kuće s djecom. Možda sam ja kriv. Možda je nisam trebao pustiti da ide. Ali tko može znati bi li što bilo drugačije da je ona bila kod kuće? - govori očajni djed preminule bebe..

Djecu, od kojih najstarije ima 11 godina, zbrinuo je Centar za socijalnu skrb, a djed i brat redovno su ih posjećivali.

- Svaki vikend smo išli kod njih. Nakon što je kćer izašla iz pritvora i ona ih je posjećivala i brinula se - govori njezin otac.

Otac i brat su spremni zatražiti skrbništvo nad unucima, no nadaju se da do toga ipak neće doći.

Odvjetnica okrivljene Marija Cvitanušić zbog tajnosti postupka nije željela ništa komentirati.