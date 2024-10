Majka i beba nestale u poplavi: 'Zadnje što sam ih vidio je kako traže pomoć s krova auta'

Antonio Tarazona (59) i Lourdes María García (34) otišli su sa tromjesečnom bebom u svom automobilu iz Paiporte u Valenciji nakon što su vidjeli da se poplava pogoršava. Pokušali su pobjeći, ali ih je voda spriječila.

- Automobil je počeo plutati. Visina bode je bila metar i pol, ali sila koja je nosila auto je bila brutalna. Pokušao sam auto odvesti na kružni tok koji je povišen, no nisam uspio. Uspio sam izaći iz auta, no Lourdes i beba su ostali u autu. Zadnje što sam ih vidio je kako su tražili pomoć s krova auta - kaže Tarazona za EL PAÍS. Nakon što su ga spasioci odvezli u sklonište, on se nadao da će njegova supruga i dijete biti isto dovedeni ondje. Kaže da nije spavao više od 40 sati zbog brige jer još nisu pronađeni njegovi najmiliji.

Lourdesina najbolja prijateljica, Andreina Molina, također se iz svog doma u Valenciji posvetila traženju informacija o Garcíji i njezinoj bebi.

- Ona je moja najbolja prijateljica. Nas dvije smo kao sestre. Još uvijek ne znam ništa o njima - rekla je Molina. Drugo dvoje Lourdesine djece, od 8 i 10 godina, su na sigurnom.

Sati prolaze, a za Tarazona je sve teže zamisliti dobru prognozu.

- Neka nam Bog da pomoći i nade. Ne mogu više ništa - kaže očajni suprug i otac. kaže očajni čovjek. Inače, općina Paiporta, s 25.300 stanovnika, jedno je od najpogođenijih područja u velikim poplavama u Španjolskoj.