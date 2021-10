Moj sin prošloga je tjedna iz škole izbezumljen došao kući i ispričalo mi šokantnu priču kako ga je muškarac sijede kose i plave jakne najprije ponudio slatkišima, a nakon toga ga je pozvao do njegovog automobila da vidi psiće, u dahu je ispričala još uvijek šokirana Puljanka, majka učenika petog razreda pulske Osnovne škole “Vidikovac”.

Na svu sreću,dijete je pravilno reagiralo, i nije nasjelo na upornost muškarca te se počeo udaljavati od škole ne okrećući se ni trenutka, sve dok nije “zašao” iza ugla.

Bio je u strahu, blijed i izbezumljen

Tek tada se, kako je majka ispričala, osvrnuo i vidio da ga muškarac ne prati te je potrčao prema kući, udaljenoj samo par minuta hoda od škole.

Šokirana majka pristala je za 24sata ispričati cijelu priču uz obećane kako će ostati anonimna, jer je pritisak nakon što se to dogodilo, kaže, jako veliki.

Nakon što je razgovarala sa svojim sinom, slučaj je opisala i u grupi roditelja tog razreda, te su, kako je rekla, i drugi roditelji ostali u šoku i zabrinuli se za svoju djecu.

- Toga dana vraćao se iz škole idući istim putem, kao i svakog prethodnog dana. Sva djeca odlaze zajedno kući, no mojem je sinu ostala igračka ispod klupe, te se vratio po nju u razred. Kada je izašao,već su učenici otišli, te je put od škole do kuće išao sam. Ubrzo mu je prišao taj muškarac i pitao voli li bombone te ga ponudio. Moj sin se zahvalio te odbio pa je uporni gospodin srednjih godina pitao sina voli li više pse ili mačke na što mu je odgovorio da više voli pse. Tada ga je muškarac ponudio da ode s njim do njegovog automobila u kojem baš ima male psiće koje bi mu pokazao. Sin se na sreću i tu uspio snaći i rekao da ga čekaju prijatelji te se počeo udaljavati prema kući. Kad mi je to telefonom rekao, odmah sam došla kući i zatekla ga izbezumljenog, u strahu i blijedog - ispričala je žena.

'Od tada ni ne izlazi van igrati se'

Odmah je o svemu obavijestila pulsku policiju, koju pohvaljuje jer su se za doslovce dvije minute pojavili kod njih kući.

- Izlazim s ovom pričom u javnost samo da upozorim druge roditelje da pripaze djecu i razgovaraju o tome. Pa škola je u centru grada. Tamo ima prometa, blizu su i vrtići, i samim time puno djece. Policija je razgovarala s mojim sinom i malo su ga umirili rekavši kako će patrolirati narednih dana ispred škole. I ne samo te u koju moj sin ide, već i i ispred drugih škola. To ga je doista umirilo i zaista je sljedećeg jutra policija bila kod škole u obilasku.

- Tog drugog dana sam ga vozila automobilom u školu, iako stanujemo blizu, jer ni meni ni njemu nije bilo svejedno, rekla je majka 11-godišnjaka, ponosna na sina i njegovu reakciju kod susreta s nepoznatim osobama.

Policija: Dobili smo dojavu

Kaže da i danas dječak postavlja brojna pitanja vezano uz slučaj te da od tog dana ne izlazi vani na igru s prijateljima.

Istarska policija zaprimila je dojavu 30. rujna oko 14 sati.

- Zaprimili smo dojavu da je nepoznati muškarac na području Vidikovca nudio slatkiše djetetu. Policijski službenici odmah su izašli na mjesto događaja no obilaskom područja nije zatečena osoba koja bi odgovarala tom opisu. Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja te redovito obilaze područja oko svih škola u cilju preveniranja protupravnih ponašanja i povećanja sigurnosti djece - kazala je Suzana Sokač iz PU Istarske.