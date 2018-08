Majka Johna McCaina: Ima 106 godina i do jučer je vozila...

Nedavno preminuli senator iz Arizone John McCain, slagao se tko s njegovim političkim nazorima ili ne, bez sumnje je bio čvrst, principijelan čovjek, nesalomljiv tip koji je izdržao pet i pol godina zarobljeništva u Vijetnamu i koji je do posljednjeg daha bez uzmaka kontrirao Donaldu Trumpu. Obostrani prijezir Trumpa i McCainea opipljiv je bio i još koji dan nakon što je McCain umro u dobi od 81 godine. Na njegovom pogrebu najistaknutije mjesto imat će njegova majka Roberta, čvrsta i ponosna žena koja ga je u stopu pratila u kampanji 2008. kad je imala 95. Sada ima 106 godina, američki mediji objašnjavaju da je "malo usporena" jer je u međuvremenu uspješno prebrodila moždani udar. I dalje je čvrsta na obje noge, savršeno je bistra, a čini se da se čvrsto nosi i sa smrti sina, koliko god joj to teško palo.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

O kakvom duhu kod te žene je riječ jako dobro opisuje slučaj iz doba kad je još bila u 90-ima, a John McCain je nazvao i tek tada doznao da ona dane provodi vozikajući se po Europi. Roberta McCain mu je tada ispričala da se zaputila do Pariza na odmor, gdje je htjela unajmiti automobil. A tamo, ispričali su joj se što joj ne smiju iznajmiti automobil i objasnili joj da je to zbog njene pozne dobi. Toliko su joj digli živce da je odjurila ravno do prvog auto-salona, kupila si novi Peugeot i vozikala se njime. Potom je automobil dala da joj ga transportiraju na Istočnu obalu SAD-a gdje ga je preuzela i nastavila njime voziti sve do San Francisca kako bi ga osobno poklonila svom pranećaku. Takvim stilom je živjela svih svojih dosadašnjih 106 godina. Najteži trenutak u životu bio joj je kad je 1967., dok su ona i suprug admiral John McCain II, jer senator McCain je zapravo bio John McCain III, bili u Londonu, primila telefonski poziv i doznala da joj je sin bio u jednom od dva američka lovca oborena nad Vijetnamom, piše Express.

Foto: PH1 Robert Joyal

I da se nijedan od dvojice pilota nije stigao katapultirati. Suprug joj je upravo bio pod tušem, jer su se spremali na večeru u iransko veleposlanstvo. "Došao je i on i odlučili smo da o tome više nećemo prozboriti niti riječ dok se ne vratimo s večere", pričala je u jednom od brojnih intervjua. Mjesec dana poslije sa suprugom admiralom bila je u Pearl Harboru kada je doznala da joj je sin živ, da se uspio katapultirati, da doduše ima smrskano rame od udarca kundakom, ubodnu ranu od bajuneta, da ga ispituju i muče. No, bio je to jedan od odvratnijih ratova, a najvažnije je bilo da je živ.

"Vijest da mi je sin u ratnom zarobljeništvu u Vijetnamu, najljepša je koju sam u životu čula", pričala je desetljećima poslije. Slijedile su mučne godine čekanja. 1971. za AP je izjavila da "ne traži nikakvu posebnu sućut zbog sudbine sina", da je mornarica važna tradicija u njenoj obitelji, da se u mornaricu dobrovoljno prijavio i njen najmlađi sin. A malo prije nego što će joj 15. ožujka 1973. nakon pet i pol godina zarobljeništva pustiti na slobodu, iz vojske su joj rekli da joj se sin držao hrabro, da je psovao vojnike Sjevernog Vijetnama. Robertu McCain to je užasno posramilo. Komunikacijskim kanalima, jer razmjena je već bila dogovorena, poslala mu je ovakvu poruku: "Johnny, doći ću ti tamo i isprati ti usta sapunom!" Takva je bila odmalena sve do danas, usto avanturistica ovisna o opakim putovanjima. O njoj je John McCain govorio ovako: "Odgojena je tako da bude snažna, odlučna žena koja do kraja uživa u životu i uvijek nastoji iskoristiti sve mogućnosti. Zahvalan sam joj što me je svojim primjerom naučila da budem snažan." Zato ju je s ponosom i vodio po svojoj predsjedničkoj kampanji 2008., iako je bila u svojim srednjim 90-ima. Stvar postaje još zanimljivija ako se zna da je Roberta McCain imala identičnu sestru blizanku Rowenu koja, eto, nije doživjela njene godine nego je umrla 2011. u dobi od samo 99. Kako po izgledu, tako su identične bile i po karakteru. Rođene su 7. veljače 1912. u gradiću Muskogee u Oklahomi od oca stručnjaka za terenska istraživanja nalazišta nafte i majke domaćice.

Zbog očevog posla stalno su putovali, a to su i nastavili i nakon što je otac, kako bi mogao odgajati svoju djecu, dovoljno imućan napustio posao. Roberta i Rowena nikada nisu dovršile školsku godinu na istom mjestu, jer ih je otac posvuda vukao po putovanjima i učio ih svemu i svačemu. Tako su se sestre odmalena navukle na putovanja i pustolovine. Roberta je imala 21 godinu kad je u južnoj Kaliforniji upoznala mladića čiji je otac bio mornarički časnik, kasnije će postati i admiral, te koji je i sam upravo krenuo u mornaricu. Majka joj je bila tako bijesna što se želi udati za vojnika da mu je zabranila ući u kuću. Ikad! Pa su mladić i djevojka jednog lijepog dana naprosto pobjegli u Tijuanu u Meksiku, vjenčali se i potom vratili kako bi ona mogla nastaviti sa studijem. Bilo je to 1933. Godinu poslije rodila je Jean McCain, potom 1936. budućeg senatora Johna, te na kraju 1942. još jednog sina Joea koji će u Vijetnam otići na samom početku da bi 1961. odustao od rata, vratio se i postao novinar i glumac. I dok je stari McCain išao za karijerom ovdje ili ondje, obitelj je išla za njim. Kad se John McCain 1982. prvi put kandidirao za republikansko mjesto za Senat iz Arizone, neki su ga stali prozivati da na to nema pravo jer zapravo nije otamo. Ovaj mu je između ostalog odgovorio da su mu u mornarici bili svi još od djeda i da takvi običavaju stalno seliti: "Zapravo, kad razmislim, mjesto na kojem sam najdulje živio bilo je Hanoi."

Takvu oštru jezičinu naslijedio je, očito, od majke. A i otac mu je bio na takvom tragu. Što se majke tiče, kad nije imala posla s podizanjem djece, onda je išla putovati sa sestrom. Skupa su provele cijelu jednu noć marširajući kroz jordansku pustinju. Skupa su hvatale trajekt za Macau. Skupa su bile bekpekerice kroz Europu uz budžet od pet dolara dnevno. I kao što je i sama proživjela u djetinjstvu, Roberta je svojoj djeci nastojala nadoknaditi školovanje isprekidano seljenjima tako što ih je stalno povlačila po studijskim putovanjima koja im je smišljala i na koja ih je vodila; po muzejima, gradovima zbog proučavanja arhitekture čuvenih arhitekata, čuda prirode, muzeji, galerije, povijesna mjesta... Što se tiče njenih putovanja sa sestrom, pričala je da su njih dvije, identične blizanke, imale običaj putovati automobilom po otvorenim cestama diljem svijeta. Pa ako bi bilo nešto opasnije, Rowena bi vozila, a Roberta čitala kartu i bila spremna s puškom koju je držala u rukama. Rekla je i to da su imale običaj, kad bi negdje stigle, temeljito se izopijati džinom. Njih dvije, zapravo, nisu prestajale redovito putovati još od 1917. Nekada su znale putovati po tri mjeseca u komadu, najčešće automobilom i najčešće ne planirajući kamo će točno. Tako su jednom prilikom krenule iz Frankfurta i neplanirano završile na Bliskom istoku.