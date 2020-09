Majka koja je svoju djecu ubila tabletama je u kritičnom stanju

Uvijek se stvari postave kao da žena nije pokazivala da ima probleme, a imala ih je. Centar za socijalnu skrb to zna. Policija dolazi samo kada se nešto dogodi. Bilo je tu galame i svađa, pričaju susjedi

<p>Stravičan zločin zgrozio je grad Solingen na Zapadu Njemačke, ali i čitavu Europu. Majka, koju policija sumnjiči za ubojstvo svoje petero djece, nalazi se u teškom stanju i pruža joj se medicinska pomoć.</p><p>Neki psiholozi i psihijatri kao mogući uzrok navode teško emocionalno stanje majke, dok njemačka policija pokušava otkriti detalje ovog zločina.</p><p>Iza prozora stana u zgradi u njemačkom gradu Solingenu odvijao se obiteljski horor. Policija je, nakon dojave u četvrtak oko 14 sati, ondje zatekla beživotna tijela petero malodobne djece - tri djevojčice i dvojice dječaka. </p><p>"Petero djece u dobi od 8, 6, 3, 2 i 1 godine pronađeno je u stanu u Solingenu. Osumnjičena je 27-godišnja ženska osoba", izjavio je Herbert Reul, ministar unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije.</p><p>A osumnjičena ženska osoba njihova je majka, za koju se pretpostavlja da je djeci dala pilule za uspavljivanje. Iz policije tvrde da nasilja nije bilo.</p><p>"Nalazi obdukcije petero mrtve djece ukazuju na znakove sedacije i gušenja", izjavio je Heribert Kaune-Gebhardt, tužitelj iz Wuppertala.</p><p>Prema posljednjim informacijama, majka je nedugo nakon dolaska policije u stan, pokušala počiniti i samoubojstvo.</p><p>"Majka je pokušala otići u Dusseldorf. Skočila je pred vlak. Ozlijeđena je i nalazi se u kritičnom stanju. Ne možemo ju još početi ispitivati", rekao je Stefan Weiand, glasnogovornik policije u Solingenu, javlja <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3881072/majka-koja-je-ubila-petero-djece-u-kriticnom-stanju-u-centru-za-socijalnu-skrb-znali-su-da-ima-problema/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Jedini preživjeli je 11-godišnji sin, koji je u vrijeme ubojstva bio u školi. On se trenutno nalazi u obližnjem gradu kod bake, koja je nakon razgovora s kćerkom i posumnjala da nešto nije u redu i pozvala policiju.</p><p>"Dječak koji je preživio trenutno se nalazi u sigurnom obiteljskom okruženju i u dobrim je rukama. Čitavo okruženje i pozadina događaja nešto su čime će se baviti naš čitavi odjel za kriminalističko istraživanje", kazao je Weiand.</p><p>Susjedi su u šoku i s tugom pale svijeće ispred zgrade, a neki i tvrde da se ovakva tragedija mogla izbjeći.</p><p>"Uvijek se stvari postave kao da žena nije pokazivala da ima probleme, a imala ih je. Centar za socijalnu skrb to zna. Policija dolazi samo kada se nešto dogodi. Bilo je tu galame i svađa. Prijatelj mi je rekao da je policija ovdje dolazila i nekoliko puta tjedno", rekla je jedna građanka.</p><p>"Zaista sam se uplašila. Bila sam zabrinuta za svog sina. Imam troje djece. Razumijem bol, to mi slama srce i u šoku sam", izjavila je Pelvasha Shams, susjeda.</p><p>Istražitelji sumnjaju da je okidač za zločin bila emocionalna preopterećenost i slom majke, na što je moguće utjecao i njezin prošlogodišnji razvod s posljednjim, trećim supružnikom.</p>