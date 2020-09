Majka omamila petero djece pa ih ugušila u krevetićima. Sve je priznala WhatsApp porukom

Djecu su pronašli u krevetićima, ugušenu, a moguće je da su prije toga omamljena nepoznatim sredstvom. Žena je zločin priznala svojoj majci WhatsApp porukom i zatim se bacila pod vlak. Nije životno ugrožena...

<p>Slučaj majke koja je ubila petero djece u njemačkom Solingenu zaprepastio javnost diljem Europe. Policija je na sinoćnoj konferenciji za novinare otkrila nove detalje ubojstava i mogući motiv. Istražitelji sumnjaju da je okidač za zločin bila emocionalna preopterećenost i slom majke.</p><p>Petero djece je prema dosadašnjim saznanjima policije vjerojatno ugušeno. -Obdukcija je pokazala naznake za to da su djeca prije ubojstva omamljena, rekao je na press konferenciji u Solingenu državni odvjetnik Heribert Kaune-Gebhardt koji nije htio iznositi druge detalje. Već ranije su se u medijima pojavile glasine da su djeca ubijena tabletama, no nakon ove izjave čini se da ih je majka prvo omamila, a nakon toga na nepoznat način ugušila. </p><p>Protiv 27-godišnje majke policija je izdala uhidbeni nalog zbog peterostrukog ubojstva. Za sada nema naznaka da joj je pri strašnom zločinu netko pomagao. Istražitelji su saznali kako je žena nakon počinjenih ubojstava krenula vlakom u Düsseldorf. Tijekom vožnje poslala je WhatsApp poruku svojoj majci. U njoj je napisala kako joj je nakon raskida s mužem jako loše i da ne može više izdržati. U poruci je zaprijetila da će ubiti svoju djecu i sebe. Baka djece joj je odgovorila da će nazvati policiju, na što je žena odgovorila - "pošalji ih u stan, djeca su već mrtva"!</p><p>-Na željezničkoj stanici u Düsseldorfu se 27-godišnjakinja bacila pod vlak. Pritom je zadobila teške unutarnje ozljede koje nisu opasne za život. Ipak, zbog njezinog stanja ženu još uvijek nije moguće ispitati. Majka je djecu dobila s tri različita muškarca, a očevi nisu osumnjičeni za sudjelovanje u zločinu. Jedino preživjelo dijete, 11-godišnji dječak vjerojatno je izbjegao smrt zato što je za vrijeme zločina bio u školi, to je naša pretpostavka, jer to dijete još uvijek zbog njegovog stanja nismo uspjeli ispitati - rekao je glavni istražitelj Marcel Maierhofer. Preživjeli dječak je zajedno s majkom vlakom doputovao do Düsseldorfa i tamo presjeo u vlak za Mönchengladbach kako bi otišao do bake. U grupnom chatu s prijateljima iz škole već je ranije napisao kako su sva njegova braća i sestre mrtvi.</p><p>Policija je objavila i imena nesretne djece. Djevojčice stare jednu, dvije i tri godine zvale su se Melina, Leonie i Sophie, a dječaci stari šest i osam godina Timo i Luca. Policija i državno odvjetništvo smatraju da je žena zločin počinila u stanju emocionalne preopterećenosti i slom, ali još traže motiv. Godinu dana prije ubojstva rastala se od svojeg posljednjeg muža, oca četvero djece. Do sada nije imala nikakve psihičke poremećaje ili bolesti. </p><p>- Tijela petero djece policija je našla u njihovim krevetićima. Pretpostavlja se da su sva djeca ubijena u razdoblju između srijede poslijepodne i četvrtka prijepodne. Moguće je, no još nije dokazano, da su otrovana, odnosno omamljena tijekom doručka - izjavio je Marcel Maierhofer.</p><p>Obitelj je bila od ranije poznata socijalnim službama. Iz grada su potvrdili da su primali različite oblike pomoći od grada. Naznaka za zanemarivanje ili zlostavljanje djece nije bilo.</p>