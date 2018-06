Majka kupa sina u izbjeljivaču: 'Strašno mi je to, ali moram...'

Zbog rijetkog poremećaja orožnjavanja kože, majka iz Washingtona svojeg sina dva puta tjedno kupa u izbjeljivaču po 15 minuta.

Kupanje u agresivnoj tekućini omogućava skidanje ljuskave tvrde kože koja pokriva cijelo tijelo djeteta i sprečava infekcije.

- Povremeno se dogodi da proguta izbjeljivač kada ga polijevam po glavi, a zna se dogoditi i da mu uđe u oči. To mi je strašno jer ga jako boli. Plače, a ponekad i ja plačem - izjavila je.

Ova rijetka genetska bolest latinskog imena harlequin ichthyosis dovodi do otvrdnjavanja kože zbog kojeg je oboljelima otežano disanje i kretanje.

Baby born with rare skin condition that leaves him covered in scales has to bathe in BLEACH: Alicia Barber has… https://t.co/EZ2YUoUFUs