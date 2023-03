Majka Mamićevog poreznika: Oni su se okomili na krivi auto! Susjed: 'Htjeli su zapaliti naš'

Supruga i ja smo spavali. Zazvoni nam je telefon, supruga se javila i rekla mi je da gori auto. Istrčali smo van, gorio je susjedin auto, a snaha je na fasadi naše kuće ugledala natpis: 'Vrati pare!'. Strah nas je jer se netko očito namjerio na nas. Moj sin je nekada prije imao mjenjačnicu, a mislim da je nekome ostao dužan. Njima je bila namjera zapaliti naš auto, a zapalili su auto gospođe Pernar, kazao je Zagrepčanin Antun M. ispred čije kuće je zapaljen auto Marice Pernar, majke pravomoćno osuđenog poreznika Milana Pernara kojem se sudilo zajedno s braćom Zdravkom i Zoranom Mamićem, te Damirom Vrbanovićem.

- Do ovoga smo mislili da smo sigurni u svojoj kući. Jako se bojimo svega ovoga. Stari smo ljudi i želimo mir. Radili smo čitav život, a sad kad smo u mirovini proživljavamo ogroman stres. Supruga je čak od šoka završila i na hitnoj - rekao je Antun.

U četvrtak oko 1.50 u noći na parkiralištu ispred obiteljske kuće u Ulici Trnovčica izgorio je bijeli Volkswagen Golf. Susjedi tvrde da su vatrogasci brzo došli na teren te su ugasili vatru koja je zahvatila i čempres u dvorištu kuće.

- Čula sam da je nešto lupilo pa sam se trgnula iz sna. Kroz prozor sam ugledala jaku svjetlost, a onda sam čula novi prasak. Skočila sam, pogledala kroz prozor i ugledala moj auto u plamenu. Odmah sam otrčala do sina Milana koji je spavao na katu. Već su vani bili susjedi koji su pozvali vatrogasce - kazala je Marica Pernar (74).

'Pitala sam ga je li se s nekime posvađao'

Kako kaže, inače je na tom mjestu parkira susjeda, a Marica bi svoj auto parkirala iza nje.

Tvrdi da su se napadači okomili na pogrešni auto iako je neobično što se incident dogodio na dan kad se održala Skupština Dinama.

- Naš auto sigurno nije bio meta. Tek sam nedavno saznala da je napadač ostavio poruku na susjedovoj kući. Prvo sam mislila da se netko okomio na mog sina pa sam ga ispitivala prijeti li mu netko i je li se s nekim posvađao, a on mi je na to rekao: 'Ne mama'. Ovo nema nikakve veze s njim i Dinamom, on je zbog toga što je radio osuđen i služi svoju kaznu. Sin je teško bolestan. Operirao je tumor i prošao šest tura kemoterapije - naglasila je Marica.

Bivši poreznik Milan Pernar osuđen je na a tri godine i dva mjeseca zatvora, a kaznu služi u Turopolju.

Pernar je trenutno na šestomjesečnom otpustu zbog zdravstvenih problema.

