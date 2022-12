Majka nestalog vlasnika Pauka: Umrijet ću od brige, nemamo nikakvih novih informacija

Umrijeti ću od brige, policija ne daje nikakve informacije o tome što poduzimaju. Tražili smo da lociraju signal njegova mobitela, još dok je baterija radila, rekli su da je to nemoguće. Rekli smo im gdje je znao odlaziti na Jarunu, kako bi ga mogli potražiti sa psima jer su ga prijatelji već tražili svuda... kazala nam je Dragica Jantol, zabrinuta majka Marka Jantola (45), koja je sina, inače vlasnika posljednje zagrebačke videoteke Pauk, posljednji put vidjela u nedjelju oko 16 sati.

- Netko ga je zvao, bio je jako uznemiren, rekao je da ide u videoteku i otišao bez ručka. Videoteka nedjeljom ne radi pa pretpostavljam da se išao s nekime naći. U posljednje vrijeme pokušavali su prodati DVD-e i time vratiti dio duga. On se borio, znam da je netko na njega vršio pritisak - priča dalje Dragica. Njegov nestanak policiji je prijavila u ponedjeljak 12. prosinca.

Dosad nije ni znala koliko ljudi vole Marka i koliko ih je spremno pomoći mu riješiti financijske probleme.

- Prijatelji ga traže svuda, lijepe plakate, neizmjerno sam im zahvalna. On je tražio gradski prostor, htio je izaći iz ovoga, no grad ga je odbio. Imao je problema s plaćanjem najma. U tu videoteku su i dalje dolazili ljudi, intelektualci, zaljubljenici u filmove, djeca... Voljeli su što mogu doći i sa životinjama, Marko jako voli životinje... Nije mi jasno da to nije mogla preuzeti turistička zajednica ili netko, ipak je to jedan od simbola grada, omiljena zagrebačka videoteka koja je preživjela tolike godine... - pita se Dragica. Pojašnjava da je Marko osam godina u tom poslu kao privatnik, te da je ranije radio u videoteci nakon čega su je preuzeli on i partner. Prije toga radio je i u Nacionalu.

Dragica poziva sve one koji su vidjeli Marka ili imaju bilo kakvu informaciju o tome gdje bi se mogao nalaziti da to jave policiji na 192.

Na stranici Nacionalne evidencije nestalih može se pronaći njegov profil s fotografijom i informacijama o Marku. Visok je 175 centimetara, ima smeđe oči i ovalno lice te je ćelav. Slabije je tjelesne građe, a u vrijeme nestanka bio je odjeven u plave traperice, crnu majicu, crni gornji dio trenirke, crnu jaknu i crne čizme. Od prepoznatljivih obilježja navodi se da ima tetovažu na leđima veličine oko 15x15 centimetara sa znakom “tribala”.

S Jantolom smo razgovarali u listopadu, kad je Trgovački sud u Zagrebu otvorio postupak koji prethodi stečaju Malog pauk-filma j.d.o.o. Stečaj je krajem lipnja predložila Financijska agencija (Fina) zbog utvrđenog duga od 20.499 kuna, a sud je u postupku vezanom uz posljednju zagrebačku videoteku Pauk zatražio očitovanja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i zaključno - Državne geodetske uprave. Od njih su tražili podatke ima li Marko vrijednosne papire ili prima li dividendu, evidentiran kao vlasnik zrakoplova, plovila te ima li nekretninu.

- Ovo mi je prva vijest. Nemam teksta, ne znam što da kažem - da se smijem ili plačem - rekao je tad Jantol dodajući kako zna da je dužnik i priznaje da ima zaostatke u plaćanju.

Videoteka Pauk otvorena je krajem 90-ih godina i od tada je imala više od 20.000 korisnika koji su filmove ispočetka posuđivali na VHS-u. Na sad još donekle “živućem” DVD-u i Blu-Rayu posuđuje još, isticao je Jantol, oko 500 do 800 korisnika - zaljubljenika u film na ‘’starinski’’ način.

- S jedne strane je Netflix, a s druge videoteka Pauk s dvadesetak tisuća kuna duga. To je borba s vjetrenjačama. No u borbi s običnim preživljavanjem u ovim vremenima krize nisam samo ja ugrožen. Ljudi čuvaju svaku kunu i ne znaju što će biti sutra. Ugroženi su i svi obrti u susjedstvu na zagrebačkoj Trešnjevci - rekao je tad vlasnik videoteke Pauk.



