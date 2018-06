Majka poticala kćer da se ubije: 'Branila joj je glazbu i filmove'

Tinejdžerica Safaa Boular u Londonu je proglašena krivom zbog planiranja terorističkog napada. Osamnaestogodišnjakinja je tako postala najmlađa žena optužena i osuđena za terorizam u ime Islamske države.

Ona i njezin suprug militant, Naweed Hussain, planirali su bombaški napad na British Museum, smješten u središtu Londona.

Njezina starija sestra Rizlaine Drizzy Boular (22) na sudu je preuzela odgovornost za planiranje terorističkog napada nožem u centru Londona, dok je njezina majka Mina Dich (44) na sudu priznala pomaganje u planiranju zločina. Obiteljska prijateljica Khawla Barghouthi (21) osuđena je jer je znala za njihove planove i nije ih prijavila policiji.

Prva ženska teroristička ćelija u Londonu

Safaa je s majkom Minom i starijom sestrom Rizlaine živjela u jugoistočnoj dijelu Londona, u četvrti Vauxhall. Još 2009. godine ništa nije odavalo da će mala obitelj, koju čine rastavljena majka i njezine dvije djevojčice postati prva ženska londonska teroristička ćelija povezana s ISIL-om.

Iste je godine Rizlaine na svojem Facebook profilu objavila fotografiju s putovanja u Tunis. Na fotografiji je s majkom i sestrom, sve tri odjevene su u haljine s cvjetnim uzorkom na bretelice. Tu je i nekoliko fotografija s prijateljicama iz škole, ali i mnoštvo fotografija njezinog omiljenog pjevača Drakea.

Zabrana gledanja televizije i slušanja glazbe

Osam godina kasnije, obje sestre i majka osuđene su za planiranje terorističkih napada u glavnom gradu Velike Britanije.

- Što je njihova mama radila dok su djevojčice vrijeme provodile na internetu, kako su se radikalizirale? Za sve je kriva njihova majka - izjavio je otac djevojčica, Adil Boular.

Po zanimanju londonski taksist, Boular je u razgovoru za Daily Mail rekao kako smatra da i socijalna služba snosi dio odgovornosti jer nije spasila djevojčice od fundamentalistički nastrojene majke.

UK’s first-all female terrorist cell:



Safaa Boular, 18, found guilty for attack plot

Rizlaine Boular, 22, pled guilty for knife attack plot

Mina Dich, 44, pled guilty for assisting terror plot

Khawla Barghouthi, 21, pled guilty for not disclosing attackhttps://t.co/Q49b5Fd5kf pic.twitter.com/qyw9kXEO3o — Terror Today (@TerrorToday) June 4, 2018

Tijekom ispitivanja, Dich je policiji prvo tvrdila da je potpuno šokirana pokušajem svojih kćeri da otputuju u Siriju i žive po zakonima Islamske države, no ovu laž razotkrilo je 1500 ekstremističkih videa i fotografija pronađenih u njezinom telefonu, uključujući i snimke ubojstava i dekapitacija.

Kada su ušle u tinejdžersku dob, Dich je počela tjerati djevojčice da nose hidžab i da se mole pet puta dnevno. Safaa je dobila zabranu slušanja glazbe i gledanja televizije. Umjesto toga, majka joj je pokazivala video snimke koje islamski ekstremisti objavljuju na YouTubeu.

'Nekad je bila potpuno normalna'

U strahu da će izgubiti kontrolu nad odgojem starije kćeri Rizlaine, Dich ju je udala za lokalnog imama, dovoljno starog da joj bude otac.

- Rizlaine je nekada bila potpuno normalna - rekla je njezina prijateljica iz škole.

- Njezina majka je djelovalo ekstremnom. Bila je vrlo manipulativna - čitala je njezine dnevnike, pregledavala poruke.

- Rizlaine je počela dolaziti u školu pod vidljivim utjecajem majčine ideologije. Njezina ju je majka emotivno i psihološki zlostavljala - izjavila je na sudu njezina školska kolegica.

Laki plijen za ISIL

S time se složio i otac djevojčica.

- Da su moja djeca živjela među drugom djecom, slobodna kao i svi ostali, ništa od ovog se ne bi dogodilo, izjavio je.

Mlade djevojke, pod utjecajem majke, obje su bile laki plijen za ISIL.

Jednom regrutirane, indoktrinirane su fotografijama dekapitacija i ohrabrivane da izvrše svoju 'dužnost'.

Dok su njihove školske kolegice bile skoncentrirane na dizanje prosjeka u školi, sestre su nekoliko puta pokušale otputovati u Siriju. Ako u tome ne uspiju, njihova je obaveza sudjelovati u džihadu u Londonu. Obje su prihvatile.

Safaa Boular: How a teenage girl turned to terror by organising a tea party - BBC News https://t.co/q30nhFLlL5 — Jessica Murphy (@Murphy_Jessica_) June 5, 2018

Safaa je preko interneta upoznala borca za Islamsku državu Naweeda Hussaina, koji se tada nalazio u Siriji. Rekao joj je da će joj pomoći da dođe u Siriju.

- Rekao mi je da me voli - rekla je Safaa.

- Osjećala sam se sretnom što mi je muškarac izjavio da me voli.

U kolovozu 2016. Hussein ju je zaprosio preko Skypea. Ona je prihvatila njegovu prosidbu. Vjenčali su se po islamskoj ceremoniji preko interneta.

Ubrzo nakon vjenčanja, Hussein joj je počeo govoriti da bi ona trebala nositi samoubilački pojas tako da se može raznijeti u slučaju da padne u neprijateljsko zarobljeništvo.

Pod nadzorom tajne službe

Safaa se u trenutku online vjenčanja sa Husseinom nalazila s obitelji u Maroku. Na povratku, zaustavljene su na granici.

Safaa je u razgovoru s imigracijskim službenicima otkrila planove da želi preko Turske otputovati u Siriju i tamo 'živjeti u miru'. Nakon toga, cijeloj obitelji zaplijenjene su putovnice i telefoni, a njihov stan u Londonu je pretražila policija.

Kako su u telefonu pronađene poruke koje je Safaa razmjenjivala s Husseinom, tajna služba počela nadzirati njihovu komunikaciju, a u stan je postavljen prislušni uređaj.

Na intervenciju je pozvana i socijalna služba.

- Kao obitelj, bili su prilično disfunkcionalni. Na temelju onog što smo tamo vidjeli, u stanu je bila poveća količina ekstremističkih materijala. Pred sobom smo imali prilično veliki sigurnosni problem. Rješavanje situacije uključivalo je socijalnu službu, lokalne vlasti, škole i obiteljske sudove kako bi se zaštitila šira obitelj - izjavio je socijalni službenik zadužen za predmet.

- Bilo je prilično jasno da sve to skupa nije dovoljno da Safaa odustane od onog što je naumila - zaključio je.

'Trebaš biti ljubomorna na to što mu se dogodilo'

Operativci tajne službe MI5 počeli su komunicirati s parom, predstavljajući se kao pristaše ISIL-a. Hussein im je otkrio plan kako će u državu dopremiti 'veliki teret', piše Daily Mail.

No od planiranog bombaškog napada na London nije bilo ništa, jer je u travnju 2017. Hussein poginuo u napadu dronovima u Siriji.

- To je ono što si htjela. Trebala bi biti ljubomorna na to što mu se dogodilo - rekla je Rizlaine svojoj sestri. Njezina majka na to je dodala: 'Tako sam ponosna. On je mučenik'.

Planiranje 'čajanke'

U želji da i sama postane mučenica i da se što prije ponovno sastane s Husseinom, Safaa je sa sestrom i majkom nastavila planirati samoubilački teroristički napad noževima.

U dogovorima za napad, služile su se šifrom 'čajanke', referirajući se na čajanku iz dječje bajke Alisa u Zemlji Čudesa.

- Ti možeš biti Ludi Klobučar, jer ti je kosa luda.- stoji u poruci kojoj je Safaa poslala sestri.

Prema informacijama tajne službe, napad se trebao dogoditi u četvrtak, 27. travnja.

Nekoliko dana ranije kupile su ruksak i set noževa.

Sljedećeg dana privela ih je policija.

U jednom od posljednjih razgovora koje je snimila tajna služba, Raizlaine je prijateljici, koja je osuđena zajedno s njima rekla: 'Ako me onesposobe šokerom, molim Allaha da mi podari srčani udar.'

Nedugo nakon toga, privela ih je policija.

Sve četiri žene proglašene krivima, čekaju izricanje zatvorske kazne za planiranje i pomaganju u planiranju terorističkog napada.