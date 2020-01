Majka Škarine žrtve: 'Misli da ju prate i boji se izaći iz kuće'

Primila nas je u svoj dom uz napomenu da o samom postupku, kao i o iskazima koje su ona, njezin suprug i njezina kći, ne smije govoriti jer je istraga tajna. Podsjetimo, bivšeg predsjednika Autokluba Siget Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici tereti za silovanje i spolno uznemiravanje zaposlenice kojoj je bio nadređen. U istražnom zatvoru u Remetincu bio je nešto manje od dva mjeseca i sad na slobodi čeka potvrđivanje optužnice.

- Ona je još u strahu, gotovo i da ne izlazi iz kuće, a kad ide negdje, stalno se osvrće prati li je netko. Vidite, ona je samohrana majka te se boji i za djecu. Zbog toga ga nije prijavila isti dan, odmah poslije događaja, jer je mislila da ne može sama protiv njega. Znala mi je reći: ‘Majko, ti ne znaš tko je on, s kime je sve povezan. Ja ne mogu sama protiv njega’ - rekla nam je majka žrtve.

Hrabrili su je, bodrili, no pitanje je bi li žrtva imala snage prijaviti ga da to nije učinila njezina liječnica, kojoj se povjerila dva dana nakon događaja. Njezina majka je zahvalna liječnici opće medicine koja je policiji prijavila sumnju u silovanje, a vjeruje da su važnu ulogu odigrali i mediji, zbog kojih se slučaj nije mogao tako lako “sakriti pod tepih”.

- Njegov odvjetnik Krešimir Krsnik podnio je kaznene prijave protiv moje kćeri, novinara i urednika emisije ‘Provjereno’, no da nije bilo njih i da ona nije javno progovorila, pitanje je bi li se išta pokrenulo i što bi bilo od te istrage - smatra majka žrtve.

Ona i njezin suprug su zabrinuti i za unuke, koji su čuli dio razgovora majke s jednim od zaposlenika kluba kojemu se požalila na napastovanje te su je vidjeli uplakanu.

- Djeca su plakala, rekla su da se boje ići u školu. Za njih je to bio veliki šok. Nama je sasvim svejedno hoće li on dobiti jednu ili dvanaest godina zatvora. Očekujemo, nadamo se, da će institucije ipak odraditi svoj posao i želimo da to što prije završi kako bismo mogli nastaviti s našim životima. Želimo vjerovati da pravda nije ni slijepa ni nedostižna - dodala je.

Govorila je tihim i hrapavim glasom, kao da se boji da nas netko može čuti iako smo bili sami, a lice joj je odavalo brigu. Zanimalo nas je i je li njezina kći još na bolovanju.

- Ne. Ugovor joj je istekao 31. prosinca prošle godine i nisu joj ga produljili. Nije nas to iznenadilo, vjerojatno su samo čekali da istekne kako bi je se mogli riješiti - uvjerena je majka žrtve. Zna da je njezina kći bila na sudu gdje je videolinkom dala svoj iskaz. Nada se da će to biti dovoljno te da neće više morati dolaziti na sud i ponovno svjedočiti jer su svaki razgovor o tome za nju nova trauma i dodatni šok.

- Ona je to potisnula duboko u sebi i ne želi o tome ni s kim razgovarati, čak ni s nama. Još se liječi i ide na terapije - otkriva njezina majka.

Dodaje da njezina kći s institucijama kontaktira isključivo putem odvjetnice. Snagu joj, kaže mama, daje činjenica da su i neke druge zaposlenice svjedočile o sličnom ponašanju.

- Ako je samo jednu ženu spasila od slične sudbine, mnogo je učinila - uvjerena je mama.

Iz AK Siget su potvrdili da je djelatnici krajem godine istekao ugovor o radu i da joj nije produljen, no kažu da je to zato što zaposlenica nije iskazala namjeru za njegovim produljenjem.

- Dana 22. 11. 2019. pisano nam se obratila njezina odvjetnica sa zahtjevom da se njezinoj stranci isplati naknada za razmjerni dio godišnjeg odmora, s obzirom na to da joj uskoro ističe ugovor o radu. Odvjetnici smo odgovorili da ćemo udovoljiti svim zahtjevima njezine stranke i da smo iz njezina dopisa zaključili da gospođa ne razmatra mogućnost povratka na radno mjesto. Na to nismo dobili odgovor, a 2. 1. 2020. putem e-maila obratila nam se i bivša zaposlenica te zatražila hitnu dostavu odjave na mail kako bi se mogla prijaviti na novo radno mjesto - kažu iz kluba.

Nekadašnji boksački olimpijac optužen je da je tijekom lipnja do početka kolovoza 2019. prilazio zaposlenici AK Siget kojoj je bio šef te je neprimjereno dirao po stražnjici i nogama iako se ona tome protivila. Govorio joj je da je “frigidna”, a jedne subote početkom kolovoza joj je u svojem uredu prišao te je jednom rukom primio oko struka, dok je drugu gurnuo u njezin grudnjak.

Kako se ona tome opirala, savio joj je obje ruke na leđima te ih je jednom rukom držao, a drugu je zavukao ispod njezine haljine i gurnuo joj prste u spolovilo. Kako doznajemo, osim njezina iskaza, Škaru terete i materijalni dokazi koje je tužiteljstvo prikupilo.

Naime, biološkim vještačenjem pronašli su Škarin DNK profil na patent-zatvaraču te gornjem i donjem rubu haljine koju je žrtva kobnog dana nosila na poslu.

Škaro je u svojoj obrani porekao krivnju za djela za koja ga terete. Na ispitivanju je rekao kako je žrtvi pomagao jer je samohrana majka. Tvrdio je da ga je kobnog dana tražila veću plaću, a on joj je rekao da joj ne može dati stimulaciju kao najboljoj djelatnici, zbog čega je bila revoltirana.

Kontaktirali smo i Škarina odvjetnika Krešimira Krsnika, no on nije imao komentara.