Misteriozni nestanak: U šumi su našli kosti majke četvero djece

Šest mjeseci nakon nestanka, pronašli su kosti Emily Strite, 34-godišnje majke četvero djece iz Missourija. Njezine ostatke pronašli su u udaljenom šumovitom području 28. rujna, kada ih je otkrio vlasnik kuće na Frissell Roadu. Identifikaciju su potvrdili putem medicinskih i stomatoloških evidencija.

Uzrok smrti još uvijek nije utvrđen, a istraga o njezinu nestanku i smrti se nastavlja. Obitelj i prijatelji i dalje su u potrazi za odgovorima.

- Sada se molimo da dobijemo odgovore i da osoba koja joj je naškodila bude dovedena pred pravdu. Ona je doslovno osvetljavala svaku prostoriju u kojoj se nalazila - izjavila je za Fox 2 Now Amanda Bauman, prijateljica iz djetinjstva.

Emily je posljednji put viđena 12. travnja, kada se pješice udaljila iz kuće prijatelja u De Sotu. Osam dana kasnije, njezina majka Charlyn McClain prijavila je njezin nestanak. Tvrdi da su razgovarale telefonom tog jutra, kada je Emily spomenula da planira posjetiti svojih troje djece, koji su živjeli s njihovim ocem u Illinoisu.

Panika je nastala tjedan dana kasnije kada je otac djece nazvao McClain i rekao da nije čuo za Emily i da nije znao o njezinim planovima.

- Nikada me nije nazvao da se raspita o Emily ili da mi kaže nešto o njoj. Zbog toga sam se uplašila kada me nazvao, jer to nikada prije nije učinio - izjavila je McClain za NBC News. Nakon tog razgovora, McClain je podnijela prijavu za nestalu osobu.

Unatoč otkriću njezinih ostataka, policija je izjavila da nema dokaza o zločinu ili nezakonitoj radnji vezanoj uz Emilyjin nestanak ili smrt. Slučaj je bez osumnjičenih ili osoba od interesa.

- To se nije smjelo dogoditi. Nije zaslužila nestati bez traga - izjavila je Bauman za NBC.