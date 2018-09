Majku nazvali da dođe u Prag po sina maturanta jer se napio

Majka iz Makarske svojeg sina srednjoškolca na povratku s maturalnog putovanja u Pragu nije dočekala kod kuće već je osobno otišla po njega nakon što ju je nastavnica nazvala i rekla da se mladić napio.

Ovakav se slučaj u makarskim srednjim školama ne pamti, a konkretan slučaj nitko od aktera nije htio komentirati. Ravnatelj Srednje strukove škole, koju učenik pohađa, za Slobodnu Dalmaciju samo je kratko rekao kako nema smisla komentirati ponašanje učenika.

Ovakav slučaj ne pamte ni u agencijama koje organiziraju maturalna putovanja.

Razrednica učenika koji je vraćen kući rekla je kako je voditeljici ekskurzije predložila da pričeka do jutra dok se učenik otrijezni, no kaže da je ona to odbila smatravši da je takav postupak ujedno i upozorenje učenicima. Kako piše Slobodna, u Prag je stigla učenikova majka te o svom trošku vratila 'nestašnog' sina kući.

