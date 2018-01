‘Majstor sam za roštilj i sarme, a i danas s društvom zaružim’

Kako ste doživjeli obrat Ivana Vrdoljaka koji je HNS odveo u koaliciju s HDZ-om?

Sa žaljenjem. Uništio je paradigmu stranke građenu 27 godina. Ali što se mene tiče, bilo pa prošlo. HNS-ovi problemi više nisu moji. Ja sam u GLAS-u, koji gradimo čisto, časno i pošteno.

Što mislite o njegovu povratku na čelo HNS-a? Čujete li se s njim?

Nije on s čela zapravo nikad ni otišao. Komunikaciju nemamo niti za njom ima potrebe.

Kako vi i vaša obitelj proživljavate česte prijetnje koje dobivate, živite li u strahu?

Prijetnje stignu kad primitivcima, parazitima i lopovima stanem na žulj, no ne bojim ih se jer nisam Zec u horoskopu, nego Lav. To je rizik mojega poziva i naučio sam se nositi s tim. S druge strane, nema dana, a da mi ne pristupi netko na ulici te me ne ohrabri i pruži potporu.

Zašto ste dodali Richembergh svojem prezimenu?

Zapravo sam ga vratio jer je pripadalo rodonačelniku moje obitelji Josefu (Josipu), ali je tijekom vremena, prije više generacija, bilo ispušteno. To je hommage precima.

Kako biste se opisali?

Mislim da sam u poslu zahtjevan i uporan. Privatno sam mnogo opušteniji i uglavnom zabavljam društvo.

Kakvu glazbu slušate?

Klasika je moj prvi izbor, ali uživam i u rocku, popu te ethno-jazzu. Glazba stalno trešti u mojem autu. Volim ići i na koncerte.

Imate li poroka? Bez čega ne možete?

Cigarete su moj porok. Već sam ih više puta ostavljao i vraćao im se, jer kad ne pušim, muči me konstantna glad. Kad pušim, nemam taj problem.

‘Zaružite’ li i danas?

Kako ne. Supruga i ja znamo s društvom profeštati. A s mlađim sinom sam bio i na Ultri. Sjajno smo se proveli.

Kakvi ste u kućanskim poslovima?

Volim kuhati kad god mogu. Ja sam zadužen u kući za tradicionalna jela, poput sarmi, pašticade, ribe, roštilja... Na radost moje Ivone, volim i peglati. Peglanje me opušta. A i ona je opuštenija kad ja peglam.