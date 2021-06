Iako je zakon generalno smanjio naknade koje primaju vijećnici u lokalnoj upravi, u nekim gradovima i općinama ima i prostora za povećanje. I to se upravo dogodilo na jučerašnjoj, prvoj radnoj sjednici općine Cestica u Varaždinskoj županiji. Unatoč lošem rezultatu HNS-a na lokalnim izborima, tu općinu su osvojili i vodi je ponovno Mirko Korotaj.

Općina ima 5800 stanovnika, pa se po Zakonu o lokalnoj upravi otvorila mogućnost povećanja naknada. On je propisao da u općinama i gradovima od pet do deset tisuća stanovnika, vijećnici mogu dobiti do 8000 kuna godišnje. Zato je naknada dignuta sa 400 na 650 kuna mjesečno po vijećniku.

Takvu odluku je žestoko kritizirao oporbeni Tomislav Lazar (HDZ) na svom Facebook profilu.

Odluku je izglasalo sedam HNS-ovih vijećnika, dok su oporbeni SDP i HDZ koji zajedno imaju pet mandata bili protiv, objavio je.

- Prva radna sjednica Općinskog vijeća i odmah "najbitnija" odluka na dnevnom redu - povećanje naknada vijećnicima te loša poruka građanima jer ispada da smo sami sebi najbitniji.HNS je prije mjesec dana pobijedio na izborima u Cestici, sami imaju većinu u vijeću te mogu sami izglasati što žele. Čime su vijećnici to zaslužili nije bilo objašnjeno, jedino da su naknade usklađene sa zakonom. Takvom odlukom bruto trošak vijećnika će godišnje našu općinu stajati 161.000 kn – napisao je, među ostalim, Lazar.

Dodao je i da je jedini "uskraćeni" predsjednik vijeća jer po novoj odluci prima 1000 kuna naknade mjesečno, što je zakonski maksimum