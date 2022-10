Makarski poduzetnici: Moramo iseliti s Peškere i ukloniti naše objekte! A kamo to da odemo?!

Od studenog mjeseca ove godine prostor Peškera uz makarsku rivu i plažu neće više biti prostor na kojem se od unazad dvadesetak i više godina oko sedamdeset obrtnika služilo i u svojim kioscima prodavalo od "igle do palačinke".

Svi oni odlukom gradski vlasti moraju iseliti i ukloniti soje kioske. To je za svega dvadesetak dana, govore ljutitih obrtnici koji se tu nalaze još od 2004. i prstom upiru u gradsku vlast i gradonačelnika Zorana Paunovića. Jer kako su nam rekli, za sve je on glavni krivac, a sve zbog toga jer na tom mjestu uz samu makarsku plažu na predjelu Peškera želi realizirati projekt vrijednosti veće od 100 milijuna kuna.

Za uređenje prostora urbanog parka na oko pedeset tisuća kvadrata grad namjerava utrošiti 29 milijuna kuna, za izgradnju trgovačko-ugostiteljskih i javnih sadržaja objekata 22 milijuna kuna, a za izgradnju garaža sa parkinzima za bicikle i motocikle 47,5 milijuna kuna. Za sve to, govore nam obrtnici, tek je izrađeno idejno rješenje, a o građevinskoj i ostalim potrebnim dozvolama u ovoj fazi ne nazire se početak priče.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

- Mi smo na ovim prostorima punih 19 godina, nismo mi ovdje ilegalno. Kupili smo ove poslovne objekte i skupo ih platili po kvadratu za koji smo mogli i stambene prostore kupovati. Svaki mjesec iz godine u godinu uredno podmirujemo sve naše obveze. Više od četiri milijuna kuna godišnje se našeg novca slije u gradski proračun - govori nam Sanja Puharić, jedna od obrtnika s Peškere.

- Na početku sezone dobili smo obavijest kako moramo iseliti i objekte ukloniti. Gdje bismo mi to trebali? Ovi objekti nas, i još puno obitelji, hrane. Ovdje je zaposleno više od 450 radnika. Pomnožite to u prosjeku s tri i doći ćete do brojke koja nikog, poglavito socijalno osjetljivog, ne bi trebala ostaviti mirnim - nadodaje Karmela Đerek.

- Kada smo zamolili gradonačelnika Paunovića za strpljenje i razumijevanje, hladno i odrješito nam je rekao neka se sami pobrinemo za rješenje svojeg problema i da neće on rješavati problem obrtnika. Pola sam svoga života ovdje na Peškeri i sada jedna osoba dođe da nas digne. Nije u redu da se za ove objekte daje šest mjeseci za uklanjanje, a za štekate u gradu rok od dvije godine. Zar smo mi građani drugog reda? Sad svi na smetlište i na zavod za zapošljavanje. Gradonačelnik će nam otvoriti pučku kuhinju s punim pansionom marende, ručka i večere. Ma ovo je sramota - nastavlja Romina Primorac, čije mišljenje dijele i ostali obrtnici, Ante, Joke, Vinko, Mario.

- Četrdeset i kusur godina sam na Peškeri. Na mojim palačinkama su se oslastile generacije makarske djece. Makarska dica već plaču gdje će dogodine jesti palačinke. Odrasla su na njima. Zato ne dirajte palačinke makarskoj dici! Na ovom pultu dica i stranci virili su glavom koliko su bili mali, a sad su odrasle osobe i vraćaju se po slasne zalogaje - govori nam Nenad Šulenta, vlasnik obrta u kojem se, kako rekoše, peku najbolje palačinke.

- Svi smo mi svjesni da bi se ovaj prostor mogao puno bolje urediti i osmisliti. Mi nismo protiv projekta, ali želimo ostati tu dok projekt ne bude gotov, dok grad ne krene sa konkretnim poslovima. Tada ćemo svatko o svom trošku ukloniti svoje objekte. Zamislite ako dokumentacija ne bude gotova za godinu, dvije, što je kod nas normalan period. Što ako taj projekt ne krene za dvije, tri godine? Koliko grad novaca gubi, a koliko mi gubimo? Kako da se ovako na brzinu u kratkom vremenskom periodu snađemo, gdje da se izmjestimo? - pita se Mario.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

- Sve što se radi, radi se poštujući struku. Do sada su mnogi gradonačelnici pokušavali i obećavali ovaj prostor urediti, ali nitko nije imao dovoljno snage da to napravi. Mi komuniciramo projekt Peškere još od izbora. Obećali smo i to ćemo do kraja našeg mandata realizirati. Projekt Peškera je već započeo. On ima svoje faze, napravljeno je sve u dogovoru sa strukom, poštujući urbanističko arhitektonski slijed. Peškera će biti spojena plažom i starom gradskom jezgrom. Ovo je idealna prilika da napravimo jedan kvalitetan javni prostor i iskorak u turističkom smislu za cijeli grad. Sve je jasno od samog početka i stvaranja ideje. Radimo najveći projekt za Makarsku i stvaramo jedan novi prostor. Ja razumijem obrtnike, ali i oni trebaju znati kako je ovo najveći i jedini u zadnjih 30 godina važan projekt za Makarsku, kao turističku destinaciju. I u novom prostoru će biti poslovnih sadržaja čije prostore će moći i oni, ako to budu željeli, koristiti - govori nam gradonačelnik Zoran Paunović kojega smo upitali što će se dogoditi 1. studenog do kad obrtnici trebaju napustiti Peškeru.

- Svi temeljem odluke moraju iseliti i svoje objekte maknuti. Ako to ne urade, to ćemo uraditi mi i ispostaviti račun - poručio je Paunović.

Za koji dan kreće prva faza projekta, sadnja zelenih površina, stabala upravo na prostoru gdje se nalaze objekti obrtnika.

