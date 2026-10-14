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PRIVELI HULIGANE

Makljaža u Splitu uoči utakmice protiv Ajaxa: Priveli šestoricu Hrvata, Nizozemci na Hitnoj

Piše Luka Safundžić,
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Makljaža u Splitu uoči utakmice protiv Ajaxa: Priveli šestoricu Hrvata, Nizozemci na Hitnoj
Foto: 24sata
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Oba su imala lakše tjelesne ozljede te su nakon medicinske obrade otpušteni, rekli su nam iz splitskog KBC-a

Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je kako je tijekom današnjeg dana privedeno šestero hrvatskih državljana zbog fizičkog napada u dva odvojena slučaja. 

- Napad se dogodio na dva državljana Nizozemske koji su zadobili lakše tjelesne ozljede (ogrebotine) - rekli su iz policije. Dodaju i da se provode kriminalistička istraživanja. 

Iz KBC-a Split doznajemo kako su pomoć kod njih zatražila dva državljanina Nizozemske.

- Oba su imala lakše tjelesne ozljede te su nakon medicinske obrade otpušteni - rekli su nam iz KBC-a. 

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- Još je, nevezano za navedeno, privedeno 10 hrvatskih državljana koji su posjedovali nedozvoljene predmete - zaključila je policija. 

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