Makljaža u Splitu uoči utakmice protiv Ajaxa: Priveli šestoricu Hrvata, Nizozemci na Hitnoj

Oba su imala lakše tjelesne ozljede te su nakon medicinske obrade otpušteni, rekli su nam iz splitskog KBC-a
PRIVELI HULIGANE
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Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je kako je tijekom današnjeg dana privedeno šestero hrvatskih državljana zbog fizičkog napada u dva odvojena slučaja.
- Napad se dogodio na dva državljana Nizozemske koji su zadobili lakše tjelesne ozljede (ogrebotine) - rekli su iz policije. Dodaju i da se provode kriminalistička istraživanja.
Iz KBC-a Split doznajemo kako su pomoć kod njih zatražila dva državljanina Nizozemske.
- Oba su imala lakše tjelesne ozljede te su nakon medicinske obrade otpušteni - rekli su nam iz KBC-a.
- Još je, nevezano za navedeno, privedeno 10 hrvatskih državljana koji su posjedovali nedozvoljene predmete - zaključila je policija.
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