Petorica optužena zbog brutalnog premlaćivanja u Zagrebu. Motiv bio tetovaža

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv petorice mladića zbog pokušaja teškog ubojstva studenta Hrvatskog vojnog učilišta iz Dalmacije. Napad se dogodio 27. svibnja oko 2:30 na parkiralištu u Horvaćanskoj ulici, kod Selske ceste, a prema optužnici, motiv je bila mržnja prema navijačkoj skupini kojoj student pripada, piše Jutarnji list.

Optužena su dvojica 20-godišnjaka, 36-godišnjak te dvojica maloljetnika u dobi od 16 i 17 godina. Tužiteljstvo smatra da su studenta namamili na parkiralište, pretukli, a zatim i opljačkali.

Student je prethodno u klubu Zags od skupine zatražio cigarete. Nakon što su primijetili njegovu tetovažu povezanu s navijačkom skupinom, pozvali su ga da izađe na parkiralište.

Ondje su ga, prema optužnici, udarali rukama i nogama po glavi i tijelu. Student je izgubio svijest, zadobio prijelome kostiju lica i nosa te završio u bolnici.

Napadači su se potom, navodi se, vratili i uzeli mu novčanik sa 100 eura, vojnu iskaznicu i mobitel.