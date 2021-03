Roda Malena, najpoznatija ptica na planeti, ovih je dana u ljubavnim problemima. Vidjela je prve rode koje su se vratile ove godine, ali njoj još nema njenog Klepetana.

– Neće on doći do početka travnja, on je na putu prema gnijezdu u kojemu ga čeka Malena. Ne žuri se jer zna da je njegova Malena kod kuće. Ovih je dana zahladilo, no, ona unatoč tome želi ići vani u gnijezdo. Odbija hranu, tužno me gleda i klepetanjem mi govori da želi ići vani. Ne znam što da učinim jer se bojim da se ne nahladi – kaže Stjepan Vokić (75) iz Brodskog Varoša, čovjek koji se skrbi o rodi Malenoj 28 godina.

Nas dvoje smo obitelj, zajedno provodimo duge zimske dane, uglavnom smo ih kratili kao i do sada gledajući televiziju. Malena svoga Klepetana ove godine dočekuje po 19. puta, ako bude sreće i ove godine ćemo podići zajedničko leglo. Pomoći ću im podići ptiće koliko budem mogao, jer i mene su stigle godine. Sve mi se teže penjati do gnijezda da im odnesem vodu i ribu. Moja ljubimica je za svoga života othranila 66 roda koje su osnovale svoje obitelji, lijepo je to jato – kaže Stjepan.

'Klepetana Covid ne zanima, u mislima mu je samo Malena'

Klepetan je prošle godine Malenoj došao 5. travnja ujutro oko šest sati.

- Čuo sam klepetanje ispod prozora. Pomislio sam tko bi to mogao biti tako rano, otvorio sam prozor i vidio sam rodu prljavog perja kako stoji ispod prozora. U čudu sam upitao Klepo jesi li to ti, on je samo nakrivio glavu, ali se nije pomicao, znao sam da čeka da mu dam nešto za jesti. Nasjekao sam mu sirovog mesa i iznio vani. Bilo je prohladno i Malena je bila u svojoj zimskoj nastambi čula je Klepetana i mene, počela je neprestano klepetati. Kada je pojeo meso uzletio je u gnijezdo, a ona je bukvalno kucala kljunom na vrata. Pustio sam je vani i ona mu je otišla gore, nakon uzajamnog klepetanja uslijedilo je što obično biva – ispričao je prošle godine Stjepan Vokić nadajući se da bi takav susret sputnikom Klepetanom mogao biti i ove godine.

- Očekujem da bi ove godine mogao doći na Uskrs, njega Covid ne zanima, pretpostavljam da mu je u mislima samo Malena. Ima i on lijepih godina pa znam da mu je sve teže i teže prelaziti tih 13000 kilometara iz daleke žarke Afrike, ali ljubav je mnogo jača od umora i svi problema s vremenom koji će ga pratiti na njegovom putu do Malene. Samo da mu se ništa ne dogodi, pa ćemo zajedno u veselju othraniti još jedno novo leglo - rekao je Stjepan gledajući u nebo, hoće li iznad glave kroz sive oblake ugledati sunce kako bi mogao Malenu pustiti u gnijezdo kojeg je ona ovih dana počela uređivati za dolazak svoga Klepetana.