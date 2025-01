Maleni Noa rođen točno u ponoć u Osijeku! Doktor: Imali smo baby boom, porodilo se 10 žena

Prvi mali Hrvat rođen točno u ponoć je Osječanin Noa Zečević. On je prvo dijete presretne mame Eme koja ga je u osječkom Kliničkom bolničkom centru rodila prirodnim putem i bez ikakvih komplikacija, pod budnim okom v.d. pročelnika Klinike za ginekologiju i opstetriciju prof.dr. Siniše Šijanovića.

- Mama i beba su odlično. Oporavljaju se jako dobro. Na samo Silvestrovo imali smo baby boom jer se porodilo čak 10 žena, dok su se dvije dodatne bebe borile za mjesto prvorođene bebe. Pobijedio je Noa koji je rođen točno u ponoć - smiješeći se kazao je dr. Šijanović.

Osijek: Gradonačelnik Ivan Radić obišao prvu rođenu bebu | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Noa je težak 2820 grama i dugačak 52 cm.

I svi ostali porodi protekli su uredno i bez problema.

- Drago mi je što je baš naš Noa prvi mali Hrvat rođen u ponoć. Istaknuo bih kako će on i njegova mama biti prvi koji će ove godine primiti uvećanu rodiljnu naknadu koju je Grad Osijek s 1.1.povećao sa 350 eura na 700. Za to smo izdvojili 150 tisuća eura iz proračuna. Mali Noa je iz gradskog naselja Podravlja gdje planiramo graditi novi vrtić, pa ćemo sada s tim projektom požuriti - kazao je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić koji je ujutro posjetio mame i bebe u bolnici.

Inače, prošle je godine u Osijeku rođeno 1747 beba, ali to je 88 manje u odnosu na 2023.