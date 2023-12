Malenica: Do Božića bi svi Boysi u Grčkoj trebali doći u Hrvatsku

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica rekao je u Dnevniku HRT-a da vjeruje da bi do Božića svi uhićeni BBB-ovci iz Grčke trebali doći u Hrvatsku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... nova tura boysa | Video: 24sata/Video

- Treba nam svima skupa strpljenje da pričekamo odluke grčkih sudova, ali, evo, nadamo se i vjerujemo u najbolje, da će oni za Božić biti kući, rekao je ministar.

Dodao je da za ukidanje istražnog zatvora radi o očekivanom ishodu i rezultatu svih napora koji su pokrenuti.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Mislim da je u ovom trenutku najbitnije da je to krenulo, da su krenula rješenja o prekidu istražnog zatvora. Apelirao bih i na strpljenje i kod samih navijača, ali isto tako i kod roditelja i kod prijatelja, rekao je Malenica.

Što će se dogoditi s ostatkom navijača još ne zna, ali smatra da sve ide u dobrom smjeru.

- Vjerujem da će se to do kraja realizirati sa svim hrvatskim državljanima koji se nalaze u Grčkoj, rekao je ministar.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

O točnom datumu povratka u Hrvatsku za sada ne bi govorio, ali je dodao da bi to trebalo biti realizirano sljedeći tjedan. Hrvatska država mora jamčiti za navijače, a Malenica je rekao da još nemaju informacije za što točno moraju jamčiti.

- Mi ćemo jamčiti za hrvatske državljane. Kao država smo stali iza hrvatskih državljana te ćemo, kad dođu u Hrvatsku, provoditi sve mjere koje od nas grčki sud bude tražio, dodao je Malenica.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bad Blue Boysi izlaze na slobodu. Nakon što su četiri mjeseca proveli u grčkim istražnim zatvorima, sud u Ateni odlučio je osloboditi njih 30-ak pa bi se, kada uplate jamčevinu, mogli vratiti u Hrvatsku. Athanasios Kaimenakis, odvjetnik većine uhićenih potvrdio jeda im je izrečen samo jedan uvjet, a to je da se ne smiju vratiti u Grčku i gledati nogometne, košarkaške ili odbojkaške utakmice. Uz to moraju platiti jamčevinu da ih puste iz zatvora.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grčki odvjetnik uvjeren je da će idućih dana iz zatvora biti pušteni i ostali navijači, ali dodaje da pravna bitka nije završena.

- Jasno je da naši momci nisu imali noževe, ali i dalje se suočavamo s brojnim optužbama jer došli su ovamo, na Balkan, s namjerom da se potuku, rekao je Kaimenakis.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Uhićeni navijači slobodu čekaju u 14 zatvora diljem Grčke, a kako će se vratiti u Hrvatsku, zasad nije poznato. Zna se jedino da bi na grčkim ulicama mogli biti meta AEK-ovih navijača.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Dobro, dopustimo najprije da se dolje sve procedure formalno završe pa ćemo nakon toga o toj temi, komentirao je premijer Andrej Plenković.

Predsjednik Zoran Milanović, pak, poručuje da se Hrvatska u ovoj situaciji ponašala kao zadnji gubitnik, dok drugi rade što hoće.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Sve što sam imao za reći sam rekao prije donošenja te kretenske odluke da ih se uzme k'o satniju zarobljenika. Sad će ih puštat jednog po jednog - jedino mogu pitati kakvo je to pravo? Što je to ? Znači, i toga ima u EU-u, super. U Hrvatskoj to neće doći dok sam ja predsjednik. Učinit ću sve da ne dođe. Da mi nemamo takav sustav kolektivnog kažnjavanja. To ne valja, rekao je Milanović.

102 Bad Blue Boysa uhićena su u kolovozu nakon uličnih obračuna s navijačima AEK-a u kojima je od uboda nožem poginuo Michalis Katsouris. Za ubojstvo su grčke vlasti sumnjičile navijače Dinama. No snimka nadzorne kamere i analize DNK srušile su takve konstrukcije pa se prva skupina uhićenih navijača - nakon višemjesečne golgote - idući tjedan vraća kući.