Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica komentirao je presudu Ivi Sanaderu i Zsoltu Hernadiju. Hernadi je nedostupan hrvatskom pravosuđu, a pravomoćno je osuđen na dvije godine zatvora.

- Mi smo od 2013. godine pokušali s nizom instrumenata zapravo osigurati njegovo prisustvo u RH. To je međutim bilo bezuspješno. Preostaje nam koristeći instrumente koje imamo, očekujemo reakciju nadležnih pravosudnih tijela u RH - rekao je Malenica za HRT.

- To su instrumenti i alati koji su utvrđeni međunarodnim i hrvatskih propisima i očekujem da ako se on uhiti temeljem Europskog uhidbenog naloga da se on izruči Hrvatskoj - dodao je.

MOL je razočaran presudom i najavljuju obraćanje Ustavnom sudu jer tvrde da nisu ispunjeni minimalni uvjeti za pravično suđenje.

- To su pravne mogućnosti koje stoje na raspolaganju gospodinu Hernadiju, oni ih imaju pravo koristiti. Ne bih u ovom trenutku prejudicirao odluku Ustavnog suda, na njima je da odluče u konkretnom predmetu - rekao je Malenica.

Malenica kaže kako je dugotrajnost postupka problem i da su oni toga svjesni.

- Svjesni smo da dugotrajni postupci ne ulijevaju povjerenje kod građana. Ne bih ulazio u detalje konkretnog predmeta, činjenica je da su predmeti koji su najeksponiraniji ujedno i predmeti s velikim brojem svjedoka, opsežnim dokaznim materijalima. Mi pripremamo izmjene Zakon o kaznenom postupku i Zakona o paričnom postupku, a što ide u smjeru ubrzavanja sudskih postupaka - poručio je Malenica.

Govorio je i o izmjenama kaznenog zakona.

- Mislim da nizom promjena ćemo ići u smjeru vraćanja povjerenja građana u hrvatsko pravosuđe, što neće biti laki zadatak. Odlučili smo se s nizom aktivnosti, vratiti povjerenje. Neovisno i kvalitetno pravouđe je misija i vizija Ministarstva pravosuđa i uprave da do 2025. godine imamo efikasno i kvalitetno pravosuđe - rekao je Malenica.

Osvrnuo se i na novog predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića.

- Prema izjavama gospodina Dobronića vidimo da je otvoren za suradnju i razgovor, vjerujem da ćemo ovaj tjedan imati sastanak da ćemo mu prezentirati aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave. Tu su najbitnije izmjene zakona o sudovima. Prezentirali bi stvari koje su bitne za promjene u pravosuđu i promjene u percepciji pravosuđa. Vjerujem da ćemo imati iskreni dijalog - zaključio je Malenica.