Malenica na raspravi o zakonu o plaćama u državnoj službi: 'Neće biti manje nego danas'

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica rekao je u ponedjeljak, tijekom rasprave o novo zakonu o plaćama u državnoj i javnoj službi, da novim zakonom plaće u državnoj i javnim službama neće biti manje nego danas poručivši kako su prijedloge zakona radili u suglasju sa sindikatima.

"Plaće sigurno neće biti manje nego što su danas. To je Vlada pokazala i s dodatkom koji će biti isplaćen ovaj tjedan za 220.000 državnih i javnih službenika", rekao je Malenica u Hrvatskom saboru.

Time je odgovorio Vesni Nađ (Socijaldemokrati) koju je zanimalo koliku će plaću imati zaposleni u državnim i javnim službama.

Malenica je kazao da je državni i javni službenici ovaj tjedan, kada im se isplati plaća, vidjeti ozbiljnost reforme kojoj je cilj povećanje plaća.

Malenica je, na upit Katarine Peović (RF), rekao da su predstavnici Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika sudjelovali u radu Radne skupine koja je pripremala zakon. Najavio je da će paralelno sa zakonom raditi na potrebnim uredbama tako da maksimalno skratilo vrijeme od stupanja zakona na snagu do donošenja uredbi.

"Početni koeficijent je 0.9 i nitko neće biti ispod tog koeficijenta. Sad je 0.6", poručio je. Istaknuo je da će plaća porasti najvećem broju službenika i namještenika, posebice onima koji su najmanje plaćeni.

Tijekom ljeta rad na uredbama

I Anku Mrak Taritaš (GLAS) zanimalo je kada se može očekivati da taj paket zakona stupi na snagu i počne se primjenjivati, a Malenica joj je odgovorio da će tijekom ljeta, dok ovaj prijedlog bude između dva čitanja, raditi na uredbama.

Uz to, predvidjeli su i odredbu koja će maksimalno skratiti vrijeme nakon stupanja na snagu uredbi do isplate plaća temeljem novih uredbi. "Neće to biti dva mjeseca. To će biti puno kraće", poručio je.

Malenica je, na upit HDZ-ovog Dražena Srpaka hoće li se novim zakonom unaprijediti sustav plaća i postići veća pravičnost državnih i javnih službenika, odgovorio da je im temeljno načelo pri izradi zakona bilo - jednaka plaća za jednak rad.

Tijekom rasprave vladajući su isticali da će taj prijedlog zakona biti pravednije vrjednovati rad zaposlenih u državnim i javnim službama, imat će kvalitetniji sustav ocjenjivanja i nagrađivanja dok su iz oporbe upozoravali na probleme koji se mogu pojaviti prilikom ocjenjivanja njihova rada.

Vezano uz ocjenjivanje Milivoja Pašičeka (Hrvatski suverenisti) zanimalo je neće li biti diskriminirajuće da se u startu ograničava da pet posto službenika može biti izvrsno ocjenjeno, a Malenica je pojasnio da prijedlogom zakona imaju tri kategorije ocjena za koje će službenik dobiti povećanje plaće - izvrstan, naročito uspješan i uspješan.

No, kazao je, razmišljali su i o mogućnosti da se broj državnih i javnih službenika koji mogu dobiti ocjenu izvrstan poveća na pet ili deset posto ali, drži, time ne bi postigli potreban efekt.

Naveo je da zakon sadrži odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i način na koji će zaposleni ocjenjivati, a poslije će se to razraditi kroz uredbe koje će biti na javnom savjetovanju.

"Mi temeljem sadašnjeg sustava ocjenjivanja za službenike koji su ocjenjene najvišom ocjenom nemamo nikakve financijske koristi. Sada uvodimo dvije nove stvari - bonusi i horizontalno promicanje u plaći", istaknuo je.