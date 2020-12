Malenica o Tomaševiću: 'Zakon će se mijenjati, nasilje u obitelji bit će prepreka za kandidaturu'

Vjerujem da ćemo uz izmjenu Zakona o lokalnim izborima, i nizom drugih zakona, uvrstiti to kazneno djelo kao prepreku za kandidiranje na lokalnim izborima, rekao je ministar uprave

<p>Požeško-slavonski župan <strong>Alojz Tomašević</strong> pravomoćno je osuđen zbog nasilja nad suprugom, no usprkos toma ostaje na dužnosti te osuda ne sprječava njegovu ponovnu kandidaturu na nadolazećim lokalnim izborima, ali ministar uprave <strong>Ivan Malenica</strong> za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/potvrdjena-presuda-alojzu-tomasevicu-za-zlostavljanje-zene---631158.html?itm_source=HomeTopRow&itm_medium=Dnevnik&itm_campaign=Naslovnica" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a> otkrio je kako bi se to moglo promijeniti.</p><p>Tomašević se na sudu branio i tvrdio kako je on žrtva, a u siječnju je rekao kako se radi o svađi:</p><p>- I dalje smatram da je to obiteljska situacija, da je to obiteljska svađa mene i moje supruge.</p><p>- Učestalo joj govorio da je luđakinja i da se ide liječiti, da je glupa kravetina, glupača i luda krava. Fizički nasrtao na nju, hvatao ju objema rukama za vrat i snažno stiskao te ju šamarao, govorio joj da će ju ubiti, izbosti, zadaviti i rasparati grkljan - u siječnju je opisao sudac <strong>Slaven Vidmar</strong>.</p><p>- Kazna ne odražava stav države o nultoj toleranciji na nasilje -rekla je <strong>Sanja Sarnavka</strong> iz zaklade "Solidarna".</p><p>Tomašević ostaje na svojoj funkciji, a može se i kandidirati na nadolazećim izborima:</p><p>- Hoće li se kandidirati? Vjerojatno hoće. Ima li šanse? To sve ovisi o HDZ-u i s kim će HDZ ići na lokalne izbore - rekla je <strong>Tamara Puač</strong>, nezavisna vijećnica u Gradu Požegi.</p><p>Cijele se situacije za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/potvrdjena-presuda-alojzu-tomasevicu-za-zlostavljanje-zene---631158.html?itm_source=HomeTopRow&itm_medium=Dnevnik&itm_campaign=Naslovnica" target="_blank">Novu TV</a> dotaknuo i ministar Malenica:</p><p>- Nulta stopa tolerancije nad tim djelima nasilja u obitelji. Vjerujem da ćemo uz izmjenu Zakona o lokalnim izborima, i nizom drugih zakona, uvrstiti to kazneno djelo kao prepreku za kandidiranje na lokalnim izborima.</p>