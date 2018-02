'Imamo bolji plan od Ramljaka. Konzum bi trebao ići u stečaj!'

Udruga manjinskih dioničara je, ususret predstavljanju plana za Agrokor, istaknula kako dobavljači gube u Ramljakovoj nagodbi i poslije nje, a koncesije na poljoprivredna zemljišta, vode i ostala nacionalna bogatstva selit će se u Nizozemsku.

9. veljače 2018

- Naš plan je dobar, pošten i hrvatska je priča. I zakonit - kazao je Mićo Jurjević na početku prezentacije nacrta nagodbe.

Prema modelu koji predlažu u stečaj bi išle tvrtke koje generiraju gubitke, kao što je to Konzum, dok bi ostale uspješnije tvrtke iz koncerna nastavile normalno poslovati, piše N1.

Miroslav Jeličić Purko je izjavio da Ramljakov PR želi Udrugu prikazati kao bogataše, ali da zastupaju mnoge male dioničare, umirovljenike i branitelje.

- Ovi ljudi zaslužili su da imaju, neće biti kmetovi strvinarskih fondova. Svu zaradu koju imam dat ću u dobrotvorne svrhe - dodao je.

Purko se osvrnuo i na trškove savjetnika izvanredne Uprave.

- Ovaki slučajevi imaju maksimalno 25 do 30 savjetnika jer se radi samo financijsko restrukturiranje. Sve Agrokorove kompanije imaju uprave i one primaju plaću za svoj posao. Texo Management košta oko 8000 kuna na sat, pa sami procijenite je li to skupo - istaknuo je.