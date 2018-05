Malijac je spasio djetetu život: Nude mu državljanstvo i posao

Mladić kojeg Francuzi slave kao 'pariškog Spidermana' jer je proteklog vikenda spasio četverogodišnje dijete koje je visjelo s balkona, pozvan je da se prijavi za dobivanje francuskog državljanstva, piše Euronews. Navodno je riječ, tvrde aktivisti za prava migranata, o Mamoudouu Gassami koji u Francuskoj živi kao ilegalac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što je spektakularno spasio dijete pred desecima očevidaca, 22-godišnji mladić susreo se s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom koji je kazao da mu je ponuđeno da aplicira za državljanstvo te da su ga spremni zaposliti i pariški vatrogasci.

Avec M. GASSAMA qui a sauvé samedi la vie d’un enfant en escaladant 4 étages à mains nues. Je lui ai annoncé qu’en reconnaissance de cet acte héroïque il allait être régularisé dans les plus brefs délais, et que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris était prête à l’accueillir. pic.twitter.com/xMpFlP1UFe

- Mamoudu Gassama nas podsjeća da su ilegalni migranti nevjerojatno hrabra ljudska bića, što dokazuju i svojim napornim putovanjima do Europe, a ta se hrabrost dokazuje i ovdje - poručili su iz udruge SOS Racisme.

Podsjetimo, Gassama je hrabro riješio dramu u Parizu nakon što je u subotu navečer 4-godišnje dijete bez nadzora ostalo visjeti s balkona na četvrtom katu zgrade. Prolaznici su pozvali vatrogasce, no kada su došli dijete je već bilo na sigurnom zahvaljujući neustrašivom Gassami koji se s vanjske strane zgrade uspeo do mališana. Trebalo mu je samo 30-ak sekundi.

Hero saves a 4 year old boy hanging from a balcony in Paris. What a heroic action. pic.twitter.com/TSmgqRX5Io