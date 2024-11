'Malo radioloških tehnologa ima 1400 €, većina uz smjenski rad i dežurstva zaradi i 2600 €'

U 58 ustanova širom Hrvatske u štrajku je bilo oko 4000 zdravstvenih djelatnika, uključujući radiološke tehničare, laborante, djelatnike saniteta, medicinske sestre i farmaceutske tehničare, tvrdi Sindikat Zajedno. Traže povećanje osnovice plaće za najmanje 20 posto i izmjenu uredbe o koeficijentima, posebno zbog nepravednog položaja određenih struka, te da se valorizira njihov rad uz štetna zračenja i kemikalije kojima su svakodnevno izloženi. Poručili su da će, unatoč pritiscima i premještanjima radnika, nastaviti sa štrajkom sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Iz Ministarstva zdravstva tvrde da je u štrajku manje od 600 djelatnika i da 14 zdravstvenih ustanova radi bez opterećenja. Pozivaju na razum i realan dijalog.

Video: Veliki štrajk u zdravstvu

Pokretanje videa... 01:00 Sindikat "Zajedno”: Štrajka 4000 djelatnika u 58 zdravstvenih ustanova | Video: Marta Divjak/Tina Jokić/24sata

Beroš: Ovo je neprihvatljivo

Ministar zdravstva Vili Beroš poručuje da mu element štrajka nije prihvatljiv. Pozivao je još jednom sve na razgovor, ali i oštro odbacio tvrdnje o pritiscima na štrajkaše.

- Ne, to ne radimo, ali da, radimo reorganizaciju službe, jer je zadatak svih ravnatelja u Hrvatskoj i moj osobno prilagoditi funkcioniranje zdravstvenog sustava i omogućiti svim našim pacijentima adekvatnu zdravstvenu zaštitu - poručio je Beroš.

Napomenuo je da stanje i hitnost pacijenata mogu odrediti samo nositelji zdravstvene djelatnosti - liječnici i visoko educirane medicinske sestre i tehničari. Ravnatelji su ga, nastavlja, upozorili na "agitiranje" pred ulazima u bolnice.

- Pacijenti se vraćaju i odgađaju se pregledi, to nije pravi način štrajkanja. Zna se kako se štrajka i sve one koji štrajkaju, što je legitimno pravo, pozivam da to čine sukladno zakonu - rekao je Beroš.

'Pa povećali smo vam plaće'

Svi problemi će se rješavati kroz Vijeće za praćenje i unapređenje sustava plaća, koje je tu da procijeni treba li neke koeficijente ispraviti. Naveo je i kako se štrajk odvija u trenutku kad je Vlada napravila "povijesni potez" i povećala plaće te se ukupni trošak za rast plaća u zdravstvu povećao s planiranih 270 milijuna eura na 528 milijuna eura, do čega je došlo u suradnji s reprezentativnim sindikatima.

- Sve silne nelogičnosti mogli su artikulirati na vijeću i to bi se rješavalo za stolom. Još jednom pozivam na razgovor, a ne na ucjene. Riješit ćemo, hoće li to biti mjesec i pol, dva i pol ili četiri, ne mogu reći, ali sasvim sigurno će se to riješiti. Neću reći da nema pogrešaka, ali idemo razgovarati. Dodatni zahtjev je povećanje osnovice i povećanje toplog obroka. Počinje pregovaranje, imamo pregovarački tim, u četvrtak je prvi sastanak za granski kolektivni pregovor, tamo je mjesto za razgovor - poručio je Vili.

U Hrvatskoj više magistara sestrinstva nego u cijeloj Britaniji

Napominje kako je potrebno riješiti pitanje određenih kvalifikacija u zdravstvu jer nije logično da u Hrvatskoj postoji više magistara sestrinstva nego u cijelom Ujedinjenom Kraljevstvu.

Kao i u svakom štrajku dosad, počelo je prepucavanje iznosima plaća. Sindikat traži više tvrdeći da su preslabo plaćeni, dok iz bolnica kolege koji nisu u štrajku tvrde da plaće i nisu tako male. Kako pišu neki, vrlo mali broj radioloških tehnologa ima plaću 1400 eura, koju je sindikat naveo. To je osnovica koju dobivaju samo oni u smjenskom radu ujutro ili popodne, dok većina radioloških tehnologa, tvrde, imaju u prosjeku plaću od 2300 do 2600 eura jer ne rade samo u smjenama, nego i u dežurstvima, u pripravnostima za sale i slično. Može se i dodatno zaraditi kroz plaćene screeninge mamografije, MSCT pluća i slično. Ministarstvo zdravstva neslužbeno potvrđuje te tvrdnje.