Malo u crkvu, malo k šamanu: Domaća elita voli 'ćiribu-ćiriba'

Dok obični smrtnici u Hrvatskoj još polažu nade u pamet naših političara, u razum onih koji su izabrani da vode zemlju ili se bore za pravdu u oporbi, u stručnost gospodarstvenika i sposobnost menadžera koji vode najveće korporacije, ti isti ljudi danas puno više vjeruju iscjeliteljima, vračevima, prorocima i vidovnjacima! A među znanim imenima što pohode razne čarobnjačke seanse ima i onih koji se deklariraju kao vjernici, veliki katolici, tu su i ljudi koji će danas posjetiti samostan siromašnih sestara svete Klare, a sutra tražiti termin kod vidovnjakinje koja će im proricati budućnost iz kristalne kugle!

Poznati Hrvati vole pomoć stranih alternativaca

Neki od njih doista imaju golemih zdravstvenih problema pa, nakon što su isprobali sve što im konvencionalna medicina nudi, pomoć traže i u postupcima što ih znanost ne priznaje. No još više je onih koji su vođeni čistim praznovjerjem, koji su ionako nesigurni u vlastiti sustav vrijednosti, pa se nadaju da će neko uporište ili smisao pronaći kod raznih iluzionista. Cijeli ovaj fenomen zvuči još nevjerojatnije zna li se da su ti ljudi koje pohode znani Hrvati uglavnom stranci, tu su i Kinezi, Bugari, Marokanci... Posljednjih je godinu-dvije među takozvanom elitom prava zvijezda čovjek koji dolazi iz zemlje Babe Vange. Kiril Zajkov novi je 'must have' iscjelitelj za imućne Hrvate. On je 60-godišnji bugarski bioenergetičar koji zbog velikog interesa sve češće dolazi u Hrvatsku.

Bugarski liječnik pomaže sportašima i zvijezdama

Uspjeli smo dobiti Zajkova koji nam je u telefonskom razgovoru ispričao zbog čega je toliko tražen u Hrvatskoj. Inače, Zajkov je po struci liječnik internist i u Sofiji ima kliniku.

- Ne volim previše govoriti o osobi koja je zaslužna za moj dolazak u Hrvatsku, pa ću kazati samo da se radi o jednom uspješnom hrvatskom liječniku koji me svojedobno kontaktirao jer je njegova kći trebala medicinsku pomoć. Nakon što sam je uspješno izliječio, pozvao me da dođem u Hrvatsku i pomognem još nekim ljudima, što je kasnije uslijedilo brojnim pacijentima koji trebaju tretmane - kaže Zajkov i objašnjava zbog čega o njemu gotovo da nema podataka na internetu.

- Izliječeni najbolje govore o meni, a ja na pravi način koristim dar koji sam dobio rođenjem. Nikad nisam bio sklon reklamama ni propagiranju sebe. U Bugarskoj tretmane naplaćujem vrlo simbolično, postoji fiksna tarifa jer samo od toga živim. U inozemstvu ne naplaćujem ništa, svatko mi može ostaviti koliko želi - kaže Zajkov i tvrdi da neke bolesti liječi sto posto.

- Primjerice, herniju diska i sva koštano-mišićna oboljenja. U 85 posto slučajeva liječim i teška oboljenja zglobova, obnavljanje hrskavice, bronhijalnu astmu, bubrežne kamence, gastritis, crijevna oboljenja i rodiljske probleme. Nakon mojih tretmana mnoge su žene ostale trudne - samouvjereno govori Zajkov.

Najbogatiji Hrvati obožavaju Kirila Zajkova

Zajkov je, kako doznajemo, u Zagrebu “rasprodan”. Pacijenti se naručuju šest mjeseci unaprijed. Usluge bugarskog iscjelitelja traže mnogi naši liječnici, biznismeni, nogometaši, manekenke, menadžeri i neki od članova najbogatijih obitelji u Hrvatskoj. Informacije iz dobro upućenih krugova kažu da je Kirila Zajkova otkrio bivši hrvatski veleposlanik u Bugarskoj te mu otvorio putove prema Zagrebu, konkretno, prema spomenutom liječniku koji je imao problema sa zdravljem svoje kćeri. Zajkov je kao liječnik, specijalist interne medicine, godinama radio u vojnoj bolnici u Bugarskoj, ali je odlučio krenuti na drugu stranu i posvetiti se alternativnoj medicini i tretmanima bioenergijom.

Prije nekoliko godina Zajkov je novčano kažnjen zbog svog rada u Hrvatskoj jer je administracija zaključila da nema potrebne dozvole, pa jedno vrijeme nije dolazio. No ulaskom Hrvatske u Europsku uniju postalo mu je znatno lakše srediti potrebnu dokumentaciju te sad radi bez ikakvih problema, na veliko zadovoljstvo njegove mnogobrojne klijentele.



U Zagrebu dugo kruži fama o čudotvornom Kinezu

Omiljen je među ljudima koji ga posjećuju i kažu da je riječ o iznimno toploj i srdačnoj osobi koja nikome ne obećava čudesna izlječenja već nastoji što više pomoći kod nekog akutnog stanja ili kronične bolesti. Još jedan strani liječnik česta je adresa imućnijih Hrvata koji imaju zdravstvenih problema.

Joseph Djimjadi kineski je liječnik o kojem se na internetu ne može naći aposlutno ništa. Sve informacije dobili smo od njegovih pacijenata, kojima je tijekom tretmana ispričao neke živopisne detalje iz svog života. O Djimjadiju nam je najviše kazala poznata hrvatska profesorica kineziologije koja je prije par godina oboljela od karcinoma dojke. U Hrvatskoj su joj propisali zračenje i kemoterapiju, no ona nije otišla niti na jedan tretman. Umjesto toga počela se liječiti kod Djimjadija.

- Za njega sam čula od nekih ljudi u Zagrebu i sad znam da je to bila dobra odluka. Zdravlje mi je jako dobro, karcinom se nije vratio, a ja se odlično osjećam. Djimjadi zahtijeva veliku disciplinu tijekom liječenja, no kasnije mnogi pacijenti koji nisu spremni na to odustanu. Cijeli tretman liječenja bazira se na prehrani. Meni je nakon dijagnosticiranja stanja izbacio gluten, crveno meso, laktozu i šećer. Teško je dugoročno živjeti tako, ali kad vam je život u pitanju, vjerujte mi, na sve se čovjek navikne - priča profesorica kojoj je Djimjadi napravio i čitav niz prirodnih koktela lijekova, koje je morala piti točno prema uputama. Neke je pila samo prije jela, druge poslije jela, treće je tek grgljala, a četvrte je promućkala pa ispljunula.

Jedan paket pretraga kod Djimjadija stoji 6000 eura

Djimjadi je podrijetlom iz Kine, odakle je još kao dijete s roditeljima pobjegao u Indoneziju. Potječe iz vrlo siromašne obitelji, no uspio je raznim stipendijama završiti medicinu i specijalizirati internistiku. Njegova klinika nalazi se u Augsburgu, a svakom pacijentu pristupa sasvim osobno. Stanje organizma, pričaju nam pacijenti, procjenjuje biorezonancijom, vrlo detaljnom pretragom kojom određuje “slabe” točke u tijelu. Nakon toga im vadi krv, koju šalje u laboratorij u Mainzu. Tamo se od te iste krvi na temelju dijagnostike izrađuju antitijela koja pacijenti kasnije unose sami u organizam. Jedan si je poznati hrvatski menadžer mjesecima tako sam ubrizgavao doze svoje krvi obogaćene antitijelima. Taj paket pretraga i dijagnostike kod Djimjadija stoji 6000 eura. Kasnije slijede kokteli koje Djimjadi sa svojim partnerom, švicarskim liječnikom, sam proizvodi. Paket lijekova stoji između 2000 i 5000 eura, ovisno o potrebama.

Kod Djimjadija se, prema onome što smo uspjeli saznati od pacijenata, dolazi ponedjeljkom na razgovor, a među pacijentima su bili, tvrde naši sugovornici, Goran Ivanišević, poduzetnici Bobo Vidić i Zvone Radić, stomatologinja Tanja Knego, novinarka i manekenka Fani Stipković, političar Srećko Ferenčak, bivši šef Janafa Ante Markov, bogata nasljednica Sanja Duggan... Djimjadi se bavi i estetskom medicinom, pa pacijenticama nudi injekcije i kreme na bazi placente od ovce, koje sam izrađuje, a koje pomlađuju kožu. Cijena im se kreće od tisuću eura na više.

Meki Torabi hvalisao se da može raditi sto čuda...

Prije sad već dosta godina Zagreb je pohodio marokanski iscjelitelj Meki Torabi. On se doista volio hvaliti kako liječi sve i svašta, dvoranu na Zagrebačkom velesajmu za seanse mu je jednom prilikom osigurao Milan Bandić, a svoje tretmane je ranije provodio i u prostorima tvrtke Europatrade, biznismena Marijana Šarića, čovjeka kojeg je multipla skleroza prikovala za invalidska kolica. Kad su mediji napokon razotkrili marokanskog šarlatana, čovjeka koji je zarađivao, on je naprasno prestao dolaziti u Hrvatsku, a njegovi politički i gospodarski pokrovitelji više ga nikad nisu spominjali. No mnogi su naivni Hrvati pohodili Torabija i u Maroku, dajući golem novac za putovanja, a potom ostavljajući i njemu izdašne priloge. Jasno, bilo je tu ljudi koji su bili spremni na sve kako bi si spasili život, ali i onih vođe nih čistim praznovjerjem.

Domaći bioterapeut koji uživa veliko poštovanje političkih, gospodarskih i estradnih krugova jest Zdenko Domančić. Rođen je u Zadru, ali kroz godine je obišao cijeli svijet. Davnih dana na prostorima naše države mu je zabranjeno djelovanje, a trenutno živi i radi u Sloveniji, gdje je od vladina ureda za školstvo, znanost i sport dobio pozitivno mišljenje za stalni boravak. Za svoju bioterapiju Domančić kaže da balansira životnu energiju te da joj je cilj rješavati ne samo simptome nego i uzrok bolesti. Svoj rad Domančić je licencirao, pa se tako terapija provodi pod imenom “Bioterapija po metodi Zdenka Domančića”. Mnogi su postali njegovi učenici, pa nakon što su usvojili metodu i sami provode tretmane. Među njima je i bivši košarkaš Alan Gregov. Bio je hrvatski reprezentativac koji je igrao u Zadru, Ciboni i u više inozemnih klubova, a sad je jedan od istaknutijih bioterapeuta koji rade s Domančićem, kojeg obožavaju mnogobrojni sportaši.

I Slaven Bilić tražio je pomoć od Denisa Bušelića

Pomagao je cijeloj našoj rukometnoj reprezentaciji te je navodno upravo on sanirao ozljedu Ivanu Baliću prije Europskog rukometnog prvenstva, iako je već postojala najava da Balić neće igrati zbog ozljede. Skijašice Nika Fleiss i Ana Jelušić također su mu odlazile na tretmane, a jako ga hvali i glumica Mia Begović.

Bioenergija i njena kontroverzna primjena intrigira posebno u svijetu sportaša. Tako se 2011. bioenergetičar Denis Bušelić pohvalio kako je “dao energiju” hrvatskim nogometnim reprezentativcima u Istanbulu. Sve je počelo kad je prije prve utakmice u Turskoj Slaven Bilić potražio pomoć kod Bušelića, svog splitskog prijatelja. Tadašnji izbornik Bušeliću je išao zbog problema s kukom i leđima, ali i zato da bi osigurao pomoć igračima u utakmici protiv Turaka. Nakon rezultata 3-0 u Istanbulu Bilić je nazvao Bušelića i rekao mu: “Više nikamo ne idem bez tebe”. Pozvao ga je i na utakmicu u Zagreb, ali Bušelić je odgovorio kako ne mora dolaziti jer na igračima može raditi i na daljinu.

Neki su prijepodne katolici, a popodne idu k šamanu

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ima onih koji će se spremno busati u prsa kad je riječ o vjeri, a potajno obilaziti vračeve i šamane. Već je u više navrata objavljeno da usluge ljudi koji tvrde da imaju nadnaravne moći koristi i Karamarko, a bivši predsjednik HDZ-a to nikad nije demantirao. Tvrdi se da on redovito pohodi seanse “čitačice duša”, žene koja tvrdi da je u kontaktu s anđelima i “svemirskom bibliotekom”. Ime joj je Iris Tarbuk, rođena je Izraelka i udana je za Zagrepčanina i bivšeg rukometaša Branimira Tarbuka. Njezina sestra supruga je repera Ede Maajke, a Iris naglašava da “ne vidi budućnost” nego da vidi važne stvari u prošlosti ili u sadašnjosti koje osobu sprečavaju da izađe iz blokade i da krene dalje sa životom.

Iris Tarbuk doista ima širok krug štovatelja, među njima su i redatelj Krešimir Dolenčić, glumica Nataša Janjić, Tony Cetinski, Filip Šovagović, Maja Vučić... O svojim je navodnim moćima ona rekla da nije proročica nego “medij, veza s drugim svijetom, u kojem su duše umrlih i izvor iz kojeg je nastao svemir, Bog, anđeli, više frekvencije postojanja u duhovnom smislu. Kad radim spiritualno čitanje nekoga, prelazim u višu vibraciju svijesti i kontaktiram sa svemirskom bibliotekom, s akashom. To je svojevrsna baza podataka u kojoj su informacije o svakome tko živi i tko je ikad živio”.

Astrologinja: Kolindi sam u zvijezdama vidjela sjaj

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Predsjednica države ne skriva da se uzda u savjete astrologinje Anđelke Subašić. Kolindu Grabar-Kitarović, kako je svojedobno izjavila sama Šubašić, upoznala je još 2007. na riječkoj televiziji, uoči parlamentarnih izbora. Tada joj je već prognozirala veliki politički uspon.

- Izradila sam Kolindinu astralnu kartu i rekla joj da ima velike kapacitete za uspjeh u politici. Čak sam vidjela da položaj zvijezda i planeta u njezinu horoskopu predviđa njezinu visoku međunarodnu političku poziciju i nešto vezano za vojsku. Priznajem da tad nisam povezivala Kolindino buduće mjesto u Stožeru NATO-a. Ona mi se svidjela kao vedra i sposobna osoba. Nikad ne dajem ultimativne prognoze, a kroz astrologiju procjenjujem nečije kvalitete i karakter. Kod nas još uvijek ljudi astrologiju podcjenjuju i povezuju je sa šarlatanstvom. Povijest pokazuje da su najpoznatiji svjetski astrolozi bili izuzetno obrazovani. Ja sam se u 15 godina profesionalnog bavljenja njome specijalizirala za poslovnu astrologiju, koja objedinjuje tri područja: financijsku astrologiju, ljudske resurse i poslovnu strategiju - rekla je za Jutarnji list Subašić te natuknula da ona i Kolinda nisu prijateljice iako se poznaju dugi niz godina. Također je opovrgnula šuškanja da je ona predsjedničina privatna astrologinja. No u vrijeme predsjedničke kampanje obraćali su joj se Kolindini suradnici moleći je da sugerira neke naputke vezane uz predizbornu utrku.

