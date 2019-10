Maloljetan je branio Hrvatsku, u ratu je izgubio brata Antu...

Kolinda Grabar-Kitarović u podne će i službeno objaviti kandidaturu za novi mandat.

Šef kampanje joj je Ivan Anušić, član Predsjedništva HDZ-a i župan osječko-baranjski.

Tko je Ivan Anušić?

Ivan Anušić na funkciji župana osječko-baranjskog je od proljeća 2017. godine.

Prije toga punih 12 godina bio je načelnik Općine Antunovac.

Šef izbornog stožera predsjednice Kolinde Grabar Kitarović rođen je 13. listopada 1973. u Osijeku, a odrastao sedam kilometara dalje, u Antunovcu. Višu stručnu spremu stekao je na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu, tada znanom kao DIF.

Od lipnja 1991. maloljetni je dragovoljac Domovinskog rata. Kao pripadnik Zbora narodne garde, 106. i 130. brigade, pripadnik specijalne policije MUP-a, Vojne policije i 3. Gardijske brigade prošao je brojna ratišta.

Brat mu poginuo 1991. a djed stradao na Bleiburgu

Nositelj je brojnih vojnih odlikovanja, Spomenice Domovinskog rata i odlikovanja za sudjelovanje u vojno-redarstvenoj akciji Bljesak.

- Napustio sam Građevinsku školu u trećem razredu i otišao u rat, još u travnju 1991. Antunovac je ugrožavala Tenja. Nisam dvojio ni sekunde i nas smo sva tri brata i otac završili na bojištu – ispričao je svojedobno za Večernji list.

Bilo mu je tada 17 godina, jednome bratu 25, a drugome 28 godina.

Anušićev djed stradao na Bleiburgu.

– Otac mi branio da idem u rat, tražio je da vratim oružje i uniformu koju sam zadužio, ali ja sam bio spreman napustiti kuću i otići u rat, tu nije bilo nikakve dileme – prisjetio se.

Njegov brat Ante (25) poginuo je kod Paulin Dvora 16. prosinca 1991.

Iza njega je ostala trudna supruga.

– Nakon pada Antunovca, otišao sam se boriti na južno hrvatsko bojište. Oslobađali smo zaleđe Dubrovnika, u strogo tajnoj akciji koju je vodio Janko Bobetko. Trideset posto branitelja iz te se operacije nikada nije vratilo, nisu im pronađeni ni ostaci. Imao sam tada 18 godina i pohvaljen sam za hrabrost – kazao je tada.

HDZ-u se priključio kad su mnogi bježali iz njega

U politiku je Anušić ušao 1993. godine kad se pridružio redovima HSP-a.

U načelničku fotelju zasjeo je kao pravaš, ali se poslije razišao s HSP-om pa je politički put nastavio kao nezavisni.

U HDZ je prešao u trenutku pritvaranja Ive Sanadera, kad je stranka bila na najnižim razinama.

Kada je svojim Antunovčanima obznanio tu svoju odluku, govorili da više neće glasovati za njega. No na lokalnim izborima ponovno je osvojio mandat, i to gotovo s 70 posto glasova u prvom krugu.

Za predsjednika Županijskog odbora HDZ-a Osječko-baranjske županije izabran je u ožujku 2014., a dvije godine poslije ponovno je izabran na istu dužnost.

Bio je saborski zastupnik u 8. sazivu Hrvatskog sabora te je ujedno obnašao dužnost potpredsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, a bio je i član Odbora za poljoprivredu te Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

Dužnost saborskog zastupnika obnašao je u 9. sazivu Hrvatskog sabora u kojem je bio predsjednik Odbora za ratne veterane i član Odbora za obranu.

Na lokalnim izborima 2017. godine Anušić je u drugom krugu dobio veći postotak glasova od svog protukandidata Vladimira Šišljagića te postao župan Osječko-baranjske županije.

S obitelji živi u Antunovcu i otac je četvero djece.

'Brkića cijenim kao čovjeka, ratnika, domoljuba i političara'

Anušić je bliski prijatelj Milijana Brkića, s kojim se upoznao tijekom rata, još 1993. godine na Velebitu. Politički su se pak povezali 2013., kada je Anušić izabran za predsjednika osječko-baranjskog HDZ-a, čiji je povjerenik bio Brkić.

- Pomogao mi je u mom političkom radu i kao prijatelja ga cijenim jer smo zajedno ratovali, što nikada ne mogu zaboraviti. Ipak, radije bih za sebe rekao da nisam ničiji čovjek - ja sam čovjek stranke i ljudi koji me biraju oni su koji mi vjeruju - odgovorio je Anušić jednom prilikom novinarima istaknuvši da Brkića cijeni kao čovjeka, ratnika, domoljuba i političara.

'Nisam zadovoljan načinom na koji se traže nestali u ratu'

Anušić je bio na nedavnoj promociji knjige Nestali u Osijeku kao izaslanik predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. To prilikom istaknuo je kako se nada da proteklih 28 godina potrage za nestalim sinovima, roditeljima i braćom neće otići u vjetar.

- Nakon Oluje i Bljeska počelo se nametati pitanje: Što ćemo s ljudima koji su ubijeni i odvedeni i kojima se ništa ne zna?. Nadali smo se da će ljudi koji su se vratili u Hrvatsku i kojima smo oprostili sve te zločine, kojima smo pogledali kroz prste reći gdje su ostaci tih ljudi. Došli smo do granice da ne tražimo krivca i kaznu za njega, nego samo kosti tih ljudi. Nažalost, ja nisam zadovoljan niti načinom na koji se ti ljudi traže, niti modelima, niti pritiscima kojima se možemo služiti da bi se suprotna strana natjerala da kažu gdje su ti ljudi. Nažalost, jedino kome je gore kada izgubite brata, oca, majku sestru i kada ga pokopate su upravo oni ljudi koji su to doživjeli, a još ne mogu sahraniti niti jednu kost. Ti ljudi su najveći stradalnici u Domovinskom ratu - istaknuo je Anušić te se obiteljima nestalih stavio na raspolaganje.

- Stavljam vam se na raspolaganje na svaki način da se istina nađe. Pokušavali smo na svaki način, ali sve što smo pronašli, pronašli smo privatnim vezama i privatnim istraživanjima, što je sramota. Hrvatska je u vrijeme mirne reintegracija propustila priliku pritisnuti i tražiti od Srbije i ljudi koji su to učinili da kažu gdje su. Moj brat je poginuo. I to sam im oprostio. Ono što ne mogu oprostiti su silovanje i ubojstva žena, djece i civila. To im neću nikada oprostiti - zaključio je na promociji knjige Anušić.