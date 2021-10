U zagrebačkoj Drvodjeljskoj školi dogodio se incident kada je jedna maloljetnica, koja inače ne ide u tu školu, fizički nasrnula na ravnateljicu škole. Sve se dogodilo 5. listopada kada je ravnateljica škole Jadranka Pejčić upozorila dvoje maloljetnika da napuste školski prostor jer ne pohađaju tu školu, ali oni su je uz psovke odbili.

Cijeli događaj je detaljno za Jutarnji list prepričala ravnateljica, inače profesorica tjelesne i zdravstvene kulture s 41 godinom staža i šest mjeseci pred mirovinom.

- Taj dan nosila sam holter za tlak. Izašla sam van s kolegicom iz računovodstva i u sjenici u krugu dvorišta uočile smo dvoje učenika kako puše cigarete. Pitala sam ih 'djeco, znate da je u krugu škole zabranjeno pušenje', na što mi je učenica odgovorila psovkom 'ma, tko te je..'. Pitala sam je koji je razred. Rekla je da nije iz ove škole, ali da će se tu upisati. Ponudila sam joj da provjerimo dokumentaciju ili da mi barem kaže svoje ime i ponovila da ugasi cigaretu. Ponovno me opsovala i odbila napustiti prostor škole. U trenutku kada sam krenula zvati policiju, mala mi je otela iz ruke mobitel i naočale, gurnula me na pod. Srećom, primila sam se instinktivno za njezinu torbu da ublažim pad jer bih inače sigurno udarila glavom. Bila sa na podu, a ona me navlačila. Vikala je, ne mogu vam niti prepričati kakve riječi. Bojala sam se da će mi se holter potrgati. Kolegica je pozvala policiju, a maloljetnica je otišla - ispričala je ravnateljica.

Maloljetnik koji je bio s njom za to je vrijeme šakom udarao po ostakljenom dijelu škole, raskrvario je ruku i pobjegao. Prema riječima Jadranke Pejčić, policija je utvrdila identitet djevojčice na temelju ruksaka koji je ostavila. Osim policije, u školu je stigla i služba Hitne pomoći.

- U svom radnom stažu takvo što nisam doživjela, a nisam od jučer. Ovo je problem svih škola i svih djelatnika u školstvu. Ne znam kako će naše školstvo završiti. Ovo je prestrašno. Kao ravnatelj škole odgovorni ste za sve, a nemate nikakva prava. Maloljetnici mogu sve, mogu lupati po školi, razbijati, paliti, vrijeđati nas, no mi im ne smijemo baš ništa. Svjesna sam da joj nisam smjela niti taknuti torbu, no ona me je gurnula i primila sam se da ne padnem - kaže ravnateljica.