Dječak (14) iz Krapinskih Toplica koji već mjesec dana ne ide u školu jer ne želi nositi masku u zajedničkim prostorijama, više ne pohađa Osnovnu Školu Krapinske Toplice.

Kako neslužbeno doznajemo, roditelji su ga u utorak ispisali iz ove škole i upisali u drugu školu u Zagorju.

POGLEDAJTE VIDEO Roditelji upali u školu u Krapinskim toplicama

Podsjetimo, sve je počelo kad je dječak odbio staviti masku koju mora nositi na hodniku škole, a njegov otac je doveo tridesetak simpatizera da ga podrže. Opcija je bila i da doktorica opće prakse iza potvrdu da on ne može nositi masku zbog zdravstvenih razloga, ali kako je dječak zdrav, za to nije bilo osnove.

U jednom trenu su prosvjednici i upali u školu, a drama koja se odvijala danima rezultirala je zaštitarima na ulazu u školu i policijskim patrolama. Ispisali su nekoliko prekršajnih prijava, na kraju su uključeni Centar za socijalnu skrb, Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Županija. Najčudnije od svega je to što je među prosvjednicima bilo samo dvoje ljudi, a ostale nitko od školskog osoblja ili stanovnika Krapinskih Toplica nije prepoznao.

Iako nitko od prosvjednika ni roditelji nisu htjeli preuzeti prekršajne prijave kad su im uručene, to ne znači da su one nevažeće. Izdane su zbor narušavanja javnog reda i mira te kršenja članka 11. Zakona o javnim okupljanjima koji izričito zabranjuje okupljanja i prosvjede pored odgojno - obrazovnih i zdravstvenih ustanova, a kako neslužbeno doznajemo, postupci se vode i protiv onih koji su upali u školu.

U jednom trenu dječak je i stavio masku i ušao u školu, no tu nije bio kraj.

- Drugi dan je bilo dogovoreno da će ići kod doktora, kod školskog dispanzera, njegovi roditelji u Centar za socijalnu skrb na sastanak. Oni su angažirali i odvjetnike koji su to dogovarali, u utorak su odgodili i jedno i drugo i više se nije pojavio. Situacija je daleko od toga da je riješena. Pozivam roditelje Kristijana i Lidiju da omoguće djetetu da ide u školu kao što idu svi njegovi vršnjaci, svih 307 učenika škole u Krapinskim Toplicama - rekao je župan Kolar 24. rujna.

No onda se ponovno počeo pojavljivati, uz odbijanje da stavi masku tih dvije - tri minute koliko mu treba do razreda. Ravnatelj Štibohar je u ponedjeljak za 24sata rekao da otac i dalje dovodi dječaka u školu, kad od odbije staviti masku, okrenu se i odu. No naravno, ne bez prijenosa uživo na Facebooku.

Jednog dana se pokušao uvući u školu bez maske kad je dolazila dostava školskog materijala, prenosi Jutarnji list.

- Iskoristio je priliku, došao do dežurnog koji mu je dao masku, on ju je zgužvao, bacio u kantu za smeće i unatoč negodovanju dežurnoga otišao u učionicu. Ondje mu maska ne treba jer je osiguran razmak. Provocirao je i radio scene. Vrlo neugodno. Dječak je u tolikoj mjeri izmanipuliran da je i sam postao manipulator - rekla je jedna od djelatnica škole.

Škola je zbog neopravdanih sati dječaku odredila odgojnu mjeru opomene, a iz Centra su rekli da razmatraju što učiniti dalje, jer su se roditelji oglušili na upozorenje da dječak mora pohađati nastavu.

Pregledali smo mjere u ostalim školama u Krapinsko - zagorskoj županiji, ne postoji ona u kojoj se maska uopće ne mora nositi.